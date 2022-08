MU chốt thỏa thuận với Rabiot, bất ngờ được SAO PSG xin đến đá tiền đạo

Hoạt động chuyển nhượng những ngày gần đây của MU lại trở nên nhộn nhịp sau khi họ bị Brighton cho phơi áo 1-2 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 1 Premier League. MU đang nhắm một loạt cá nhân cho các vị trí tiền vệ và tiền đạo là những vị trí mà MU thiếu và không chịu bổ sung trong 2 tháng hè vừa qua.

MU chốt giá 15 triệu bảng cho Rabiot, việc còn lại là đàm phán hợp đồng

Tiền vệ Adrien Rabiot đang là thương vụ được MU xúc tiến ráo riết nhất lúc này do Rabiot muốn đi và Juventus cũng muốn bán. Hai CLB đã đạt được thỏa thuận mức giá 15 triệu bảng cho tiền vệ người Pháp. Dù trước đó Juventus bất ngờ hỏi MU về việc đổi lấy Anthony Martial, nhưng đã quyết định bỏ qua ý tưởng đó. Đội bóng Italia chỉ muốn bán Rabiot còn việc mua tiền đạo mới sẽ thực hiện trong một vụ riêng biệt khác.

Do vậy việc của MU bây giờ chỉ là đàm phán với Rabiot về hợp đồng. "Quỷ Đỏ” đang bị cảnh báo rằng đại diện của tiền vệ này và cũng là mẹ anh, bà Veronique, là một người khá khó tính trên bàn đàm phán. Dẫu vậy mức lương mà Rabiot đòi hỏi dự kiến chỉ vào khoảng 140.000 bảng/tuần, mà MU thì đang trả một vài cầu thủ số tiền lớn hơn thế.

Trong khi đó đã có một diễn biến đáng chú ý xoay quanh việc mua tiền đạo của MU. Các fan lo lắng trước việc Paris Saint-Germain bất ngờ tiếp cận Marcus Rashford để mời anh đầu quân, nhưng một tiền đạo PSG khác lại đang xin gia nhập MU, đó là trung phong Mauro Icardi. Theo nhiều nguồn tin, vợ của Icardi kiêm đại diện là cô Wanda Nara đã trực tiếp liên hệ với MU để mời mọc.

Icardi đã được vợ Wanda Nara giới thiệu cho MU

Icardi đã thất sủng tại PSG từ mùa trước do sự hình thành của bộ ba Mbappe - Messi - Neymar, và giờ chỉ còn đếm ngày rời Paris do tiếp tục không được HLV mới Christopher Galtier đoái hoài. Chân sút này không thuộc dạng cầu thủ được nhiều CLB lớn ở châu Âu săn đón, nhưng lại không muốn một mức thu nhập giảm đi quá nhiều so với ở PSG (gần 160.000 bảng/tuần), nên đang hy vọng MU sẽ là bến đỗ tiếp theo.

Icardi chắc chắn sẽ là một đối tượng ưa thích của cánh báo chí Anh bởi một loạt chuyện lùm xùm đời tư ngoài sân cỏ của cầu thủ này. Bên cạnh đó Icardi đã trở thành kẻ thù trong mắt các fan Inter Milan trước khi rời CLB này, nên rước về Icardi hứa hẹn sẽ thêm rắc rối cho MU, nhưng họ hiện không có quá nhiều lựa chọn.

