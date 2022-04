Mourinho nói đúng 7 từ khuyên Ten Hag sau khi cập bến MU

HLV của AS Roma Jose Mourinho mới đây đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn và ngắn gọn về người đồng nghiệp Erik Ten Hag, tân thuyền trưởng của Manchester United ở mùa giải sau. Dù đang tập trung giúp AS Roma cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 nhưng "Người đặc biệt" chắc chắn vẫn còn quan tâm tới đội bóng cũ Man United.

Mourinho "cạn lời" khi được yêu cầu đưa ra lời khuyên dành cho Ten Hag

Trong quá khứ, Mourinho từng ngồi vào "chiếc ghế nóng" ở Old Trafford trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi trước khi bị sa thải vào tháng 12/2018. Bởi vậy, đó là những kỷ niệm mà Mourinho không muốn đề cập lại quá nhiều. Khi được hỏi liệu Mourinho có lời khuyên nào dành cho tân HLV Ten Hag không, thuyền trưởng của AS Roma nói ngắn gọn: "Ông ấy đã đi vào điểm nóng. Đó là đội bóng cũ của tôi. Tôi không có lời khuyên nào cả (nguyên văn tiếng Anh: No, I don't have any advice, no)”.

Với vỏn vẹn đúng 7 từ dành cho Ten Hag (tiếng Anh), Mourinho đã phần nào cho thấy cá tính rất đặc biệt của mình. Được coi là một HLV có tình cảm rất lớn dành cho MU, Mourinho luôn nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ "Quỷ đỏ". Nên nhớ, "người đặc biệt" vẫn là HLV MU có thành tích tốt nhất kể từ sau khi Sir Alex giải nghệ.

Trong triều đại dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, Mourinho đã giúp MU nâng cao chức vô địch Europa League, League Cup và đưa một tập thể không quá nổi bật của "Quỷ đỏ" cán đích ở vị trí thứ 2 tại Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, dù luôn gây tranh cãi với những phát biểu có phần tự tin thái quá, nhưng Mourinho vẫn luôn là nỗi sợ hãi của nhiều đối thủ mà ông từng chạm trán trong quá khứ.

