Mourinho khẩu chiến trước khi gặp MU, Solskjaer "nóng mặt" chờ Tottenham

Thứ Hai, ngày 15/06/2020 10:02 AM (GMT+7)

"Người đặc biệt" Jose Mourinho vừa thổi bùng lên sự căng thẳng trước trận đại chiến giữa Tottenham và Man United (2h15, 20/6) bằng những bình luận không dễ nghe về người đồng nghiệp Solskjaer.

Mới đây, HLV Jose Mourinho đã có những đánh giá cá nhân về người đồng nghiệp là cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjaer. Tottenham của Jose Mourinho sẽ có cuộc tiếp đón MU ở trận đấu đón chào sự trở lại của giải Ngoại hạng Anh và đây được coi là trận cầu tâm điểm ở vòng đấu khởi động lại mùa giải bóng đá Anh.

Mourinho vẫn còn khá cay cú khi bị MU sa thải

Trả lời phỏng vấn trên tờ The Athletic, HLV Jose Mourinho đã có những nhận xét về đội bóng cũ Man United, đồng thời cũng không quên mỉa mai người kế nhiệm Ole Gunnar Solskjaer. Theo "Người đặc biệt", MU đang thiệt hại rất nhiều so với triều đại ông nắm quyền, cả về hình ảnh lẫn doanh thu. Bên cạnh đó, HLV Solskjaer được cho là còn khá "non" và theo lời Mourinho, cựu cầu thủ Na Uy có lẽ đã làm hết khả năng tại MU.

Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền tại MU sau khi Jose Mourinho bị sa thải. Jose Mourinho cho rằng ông vẫn là một trong những vị chiến lược gia thành công nhất tại MU dù bị sa thải quá sớm. Ngược lại, việc bổ nhiệm Solskjaer vào chiếc ghế nóng bị Mourinho xem thường và khẳng định người kế nhiệm của mình sẽ khó có thể tiến xa hơn so với một vài thành tích hiện tại.

Đây rõ ràng là một động thái cho thấy Mourinho đang "chơi chiêu" khi chủ động khẩu chiến trước. Tất nhiên, HLV Solskjaer sẽ nhận được những lời nhận xét khó nghe này và người hâm mộ "Quỷ Đỏ" đang chờ đợi cú phản đòn từ vị HLV trẻ tuổi người Na Uy.

"Người đặc biệt" chê bai tài năng của Solskjaer

Dẫu vậy, với tính cách khá khôn khéo và thừa sự tỉnh táo của Solskjaer, khả năng một cuộc khẩu chiến qua lại gần như sẽ rất khó xảy ra. Rất có thể, việc phản pháo của Solskjaer sẽ nằm ở những đấu sách mà ông chuẩn bị cho MU trong chuyến làm khách sắp tới.

Cựu tiền đạo MU rất muốn đội bóng của mình giành trọn 3 điểm để tiếp tục đua top 4 với Chelsea, đồng thời, gián tiếp gửi lời đáp trả đanh thép tới Mourinho, khi "Người đặc biệt" không mấy đề cao thuyền trưởng của Man United. Bởi vậy, cuộc đại chiến giữa Tottenham và Man United vào ngày 20/6 tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và đáng để người hâm mộ chờ đợi.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/mourinho-khau-chien-truoc-khi-gap-mu-solskjaer-34nong-mat34-cho-tottenham-c9a766997.html