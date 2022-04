Liverpool còn 11 trận để săn “cú ăn 4” vĩ đại, HLV Klopp lo nhất điều gì?

Lịch thi đấu 11 trận cuối mùa của Liverpool 19/4, Liverpool vs MU (đá bù vòng 30 Ngoại hạng Anh) 24/4, Liverpool vs Everton (vòng 34 Ngoại hạng Anh) 27/4, Liverpool vs Villarreal (bán kết lượt đi Champions League) 30/4, Newcastle vs Liverpool (vòng 35 Ngoại hạng Anh) 3/5, Villarreal vs Liverpool (bán kết lượt về Champions League) 7/5, Liverpool vs Tottenham (vòng 36 Ngoại hạng Anh) 10/5, Aston Villa vs Liverpool (đá bù vòng 33 Ngoại hạng Anh) 14/5, Chung kết FA Cup Chưa ấn định ngày, Southamtpon vs Liverpool (vòng 37 Ngoại hạng Anh) 22/5, Liverpool vs Wolves (vòng 38 Premier League) 28/5, Chung kết Champions League (có thể)