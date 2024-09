Tottenham đối đầu Arsenal: Nảy lửa 195 trận derby, 115 năm so kè

London vốn là nơi quy tụ hàng loạt đội bóng hàng đầu nước Anh, vì vậy nhiều trận derby hấp dẫn bậc nhất "xứ sở sương mù" cũng xuất hiện từ đây. Trong đó, "Derby Bắc London" giữa Arsenal và Tottenham, những đại diện thuộc phía Bắc thành phố, hấp dẫn hơn cả.

Vào 20h ngày 15/9, trận đại chiến thứ 196 giữa 2 đội thuộc khuôn khổ vòng 4 Ngoại hạng Anh 2024/25 sẽ diễn ra. Dù thứ hạng hiện tại có phần chênh lệch (Arsenal hạng 4, Tottenham hạng 10), giá trị của trận derby không hề suy giảm, bởi lịch sử đối đầu kéo dài hơn 1 thế kỷ, cùng nhiều mối duyên nợ quá khứ.

Tottenham - Arsenal là trận derby hấp dẫn bậc nhất bóng đá Anh

Derby Bắc London: 115 năm so kè khốc liệt, ân oán "không đội trời chung"

Ngày 4/12/1909, Tottenham và Arsenal lần đầu chạm trán trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Anh (First Division), với chiến thắng 1-0 nghiêng về Arsenal. Tuy nhiên thời điểm đó, khái niệm về “Derby Bắc Luân Đôn” chưa được hình thành.

Đến năm 1913, mối quan hệ thù địch giữa 2 đội mới nảy sinh, vì sự kiện Arsenal chuyển từ sân nhà Manor Ground (Plumstead) đến sân Arsenal (Highbury), chỉ cách sân nhà White Hart Lane của Tottenham 6,5km. Động thái này khiến Arsenal trở thành “hàng xóm” gần nhất của Tottenham.

Sự cạnh tranh leo thang vào năm 1919. Sau Thế chiến thứ nhất, Liên đoàn Bóng đá Anh quyết định tăng thêm 2 suất tham dự First Division, thông qua hình thức bỏ phiếu. Chelsea, đội xếp hạng 19 First Division mùa trước (vị trí xuống hạng) giành suất đầu tiên.

Suất thứ 2 ban đầu là cuộc cạnh tranh giữa Tottenham, đội xếp thứ 20 First Division và Barnsley, đội xếp thứ 3 giải hạng Nhì (Second Division). Sau đó Arsenal (xếp thứ 6 Second Division) cùng 4 câu lạc bộ khác cũng tham gia bỏ phiếu.

Trải qua quá trình bầu chọn, Arsenal về nhất với 18 phiếu, Tottenham xếp sau với 8 phiếu và ngậm ngùi xuống chơi ở Second Division. Quyết định này khiến người hâm mộ Tottenham tức giận, thậm chí cáo buộc chủ tịch Arsenal thời bấy giờ là Sir Henry Norris “đi đêm” để giúp đội bóng chiến thắng. Từ đó, cổ động viên 2 đội xem nhau như những kẻ thù không đội trời chung.

Những cuộc chạm trán giữa Tottenham và Arsenal luôn diễn ra kịch tính, máu lửa

Năm 2001, mối thâm thù càng trở nên sâu sắc hơn khi trung vệ trụ cột của Tottenham, Sol Campbell gia nhập Arsenal. Cổ động viên Tottenham không hài lòng với việc đội bóng kình địch chiêu mộ ngôi sao của họ và coi Campbell như "kẻ phản bội" đáng ghét bậc nhất lịch sử.

Cổ động viên Arsenal thường tổ chức ngày St. Totteringham's Day để ăn mừng Tottenham không thể xếp hạng cao hơn họ ở giải VĐQG. Ngược lại, người hâm mộ Tottenham cũng tổ chức "Ngày Thánh Hotspur" vào 14/4 để kỷ niệm chiến thắng 3-1 trước Arsenal trong trận bán kết Cúp FA 1990/91.

Arsenal lấn lướt ở derby London

Trong quá khứ, Tottenham và Arsenal gặp nhau tổng cộng 195 trận trên mọi đấu trường, trong đó Arsenal chiếm ưu thế với 82 chiến thắng, còn Tottenham giành 61 chiến thắng, bên cạnh 52 trận hòa.

Đấu trường Trận Arsenal thắng Hòa Tottenham thắng Bàn thắng của Arsenal Bàn thắng của Tottenham Giải VĐQG 174 71 48 55 270 236 FA cup 6 4 0 2 9 5 League Cup 14 7 3 4 21 19 Siêu cúp Anh 1 0 1 0 0 0 Tổng 195 82 52 61 300 260

Tính riêng kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, người hâm mộ đã chứng kiến 60 trận derby Bắc London diễn ra, Arsenal thắng 22 trận, Tottenham thắng 15 trận cùng 23 trận hòa. Hãy cùng điểm qua những trận đấu hay nhất giữa 2 đội trong vài năm trở lại đây: Tottenham 2-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh, 25/4/2004) Arsenal sớm dẫn trước 2-0 chỉ sau 35 phút, tuy nhiên những nỗ lực phi thường đã giúp Tottenham cân bằng tỷ số 2-2. "Pháo thủ" không phải quá tiếc nuối bởi kết quả này chính thức giúp họ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sớm 4 vòng ngay trên sân đại kình địch. Đó cũng là mùa giải họ đăng quang với kỳ tích bất bại. Tottenham 4-5 Arsenal (Ngoại hạng Anh, 13/11/2004) Tottenham có bàn mở tỷ số, nhưng Henry, Lauren, Viera thay nhau lập công đưa Arsenal dẫn ngược 3-1. Defoe níu kéo hy vọng giành điểm cho "Gà trống" bằng bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3, trước khi Ljungberg, L.King (phản lưới), Pires liên tiếp lập công. Phút 88, Kanoute rút ngắn tỷ số xuống 4-5, nhưng đó cũng là tất cả những gì Tottenham làm được. Đây là trận đấu có tỷ số cao nhất trong lịch sử "derby Bắc London". Arsenal có phần lấn lướt Tottenham về thành tích đối đầu Tottenham 5-1 Arsenal (Lượt về bán kết League Cup, 22/1/2008) Do trận lượt đi trên sân Emirates kết thúc với tỷ số hòa 1-1, Arsenal buộc phải thắng Tottenham ở trận lượt về. Tuy nhiên, thầy trò HLV Arsene Wenger lại thi đấu đầy bạc nhược và bất lực nhìn đối thủ vùi dập với tỷ số 1-5. Arsenal 4-4 Tottenham (Ngoại hạng Anh, 29/10/2008) Dù dẫn trước 3-1, sự yếu kém của hàng thủ đã khiến Arsenal trả giá khi để Tottenham ghi liên tiếp 2 bàn trong những phút cuối, qua đó ngậm ngùi tuột mất chiến thắng. Arsenal 2-3 Tottenham (Ngoại hạng Anh, 20/11/2010) Hàng thủ tiếp tục làm hại Arsenal ở derby Bắc London. Nasri và Chamakh giúp "Pháo thủ" dẫn 2-0 sau khi hiệp 1 kết thúc, nhưng bước sang hiệp 2, Tottenham liên tiếp ghi 3 bàn để thắng ngược 3-2 chung cuộc.

