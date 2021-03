Lão tướng Anh Đức ghi bàn mở cánh cửa trở lại ĐT Việt Nam

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 00:23 AM (GMT+7)

Ngay trận ra quân ở giải hạng Nhất, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đã toả sáng, giúp anh có cơ hội trở lại ĐT Việt Nam.

Chiều 21/3, đội Long An có chuyến làm khách trên sân của CLB Phố Hiến (Hưng Yên). Với lợi thế chủ nhà, Phố Hiến dâng cao đội hình chơi tấn công và có bàn mở tỷ số ở phút 21. Tuy nhiên, 8 phút sau, sức ép từ các chân sút Long An đã khiến hậu vệ đội chủ nhà phải phạm lỗi trong vòng cấm. Người được giao nhiệm vụ thực hiện quả đá phạt đền cho Long An không ai khác là tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức.

Anh Đức ghi bàn cho CLB Long An từ quả phạt đền

Chân sút 36 tuổi đã không mắc sai lầm nào để gỡ hoà 1-1 cho Long An. Sang hiệp 2, Anh Đức còn có một số tình huống dứt điểm hiểm hóc nhưng thiếu một chút may mắn. Dù chơi thiếu người từ phút 76 nhưng Long An đã bảo toàn được kết quả 1-1, giành 1 điểm trận ra quân giải hạng Nhất.

Anh Đức ký hợp đồng 1 năm với Long An sau khi chia tay HAGL mà không để lại nhiều dấu ấn. Dù đã có tuổi nhưng cựu chân sút CLB Bình Dương được kỳ vọng sẽ giúp Long An trở lại V-League 2022.

Ở trận ra quân, dù không thể giúp Long An có 3 điểm, tuy nhiên màn trình diễn của Nguyễn Anh Đức đã ghi điểm với HLV Park Hang Seo – người có mặt trên sân của PVF để theo dõi trận đấu.

Trước phong độ của học trò cũ, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ trao một suất trở lại đội tuyển cho Nguyễn Anh Đức trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc nói rằng bóng đá Việt Nam hiện tại đang khan hiếm tiền đạo. Vì thế, ngay cả những chân sút có tuổi như Anh Đức nhưng nếu thể hiện được phong độ tốt, vẫn là một lựa chọn cần thiết.

“Hiện nay, tiền đạo tốt nhất của Việt Nam chỉ có Tiến Linh, Hà Đức Chinh hay Công Phượng thôi, nhưng đang đem tín hiệu vui trong những ngày vừa qua. Văn Toàn vừa rồi cũng ghi bàn ở vòng 3 V-League 2021 mới đây.

Anh Đức cũng là sự lựa chọn, anh ấy đang khoác áo CLB Long An thi đấu ở giải hạng nhất 2021, ở tuổi 36 anh ấy có kinh nghiệm", thầy Park chia sẻ.

Dự kiến tháng 4 tới HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc cho biết mình triệu tập 34 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn. Nếu như thầy Park dành sự quan tâm đặc biệt tới Anh Đức, thì sự cạnh tranh ở hàng công đội tuyển Việt Nam đang trở nên căng thẳng.

