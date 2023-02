Kết quả bóng đá CA Hà Nội - Viettel: Rượt đuổi hấp dẫn, điểm nhấn Bùi Tiến Dũng (V-League)

Xem thêm trận đấu CAND - Viettel Trực tiếp bóng đá CAHN - Viettel: Hấp dẫn những phút cuối (Hết giờ)

Công an HN và Viettel bước vào vòng 3 V-League với những nỗi thất vọng. Công an HN để thua Hà Nội trong trận derby cuối tuần trước, trong khi Viettel chưa biết mùi chiến thắng sau 2 vòng đấu.

Trận đấu giữa Công an HN và Viettel diễn ra căng thẳng, hấp dẫn

Với nhân sự gần như tốt nhất có thể, Công an HN và Viettel bước ra sân Hàng Đẫy bằng quyết tâm cao độ. Trong đó, Viettel dù sớm mất người với chấn thương của Geovane, nhưng lại là đội chiếm thế chủ động. Đây cũng là trận đấu giàu cảm xúc với HLV Thạch Bảo Khanh khi vị HLV của Viettel chính là người giúp Công an HN giành quyền thăng hạng mùa trước.

Phút 14, miếng đánh tạt cánh đánh đầu đạt hiệu quả tối đa, giúp Viettel có bàn dẫn trước. Hoàng Đức tạt bóng với điểm rơi hoàn hảo, trong khi trung vệ Bùi Tiến Dũng âm thầm băng lên đánh đầu tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng của Công an Hà Nội.

Khoảng thời gian sau đó, Viettel vẫn là đội tấn công có nét hơn. 2 cú dứt điểm cực tốt của Nhâm Mạnh Dũng suýt chút nữa đã giúp đội khách có bàn thứ hai trước khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, Công an HN cố gắng đẩy cao đội hình và gia tăng nhịp độ tấn công. Mặc dù vậy, Viettel lại là đội có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau cú đá quyết đoán bên ngoài vòng cấm của Đức Chiến ở phút 62.

Bàn thua này khiến Công an HN gặp khó khăn lớn trong khoảng thời gian còn lại. Cho đến phút 89, trung vệ Bùi Tiến Dũng bất ngờ đánh đầu phản lưới nhà, nhen nhóm hy vọng cho Công an HN. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là quá ít cho Công an HN ghi thêm bàn thắng.

Tỷ số chung cuộc: Công an HN 1-2 Viettel (H1: 0-2)

Ghi bàn

Công an HN: Bùi Tiến Dũng 89' (phản lưới)

Viettel: Bùi Tiến Dũng 15', Đức Chiến 62'

Đội hình thi đấu

Công an HN: Công an HN: Tiến Dũng, Tấn Tài, Văn Hậu, Almada Elton, Văn Vũ, Trọng Long, Jhon Cley, Gustavo, Giáp Tuấn Dương, Xuân Nam

Viettel: Văn Phong, Duy Thường, Tiến Dũng, Thanh Bình, Tuấn Tài, Tiến Anh, Hoàng Đức, Jaha, Geovane, Mạnh Dũng, Jeferson

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-ca-ha-noi-viettel-ruot-duoi-hap-dan-diem-nhan-bui-tien-dung-v-league-c28a48334.html