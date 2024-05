Kết quả bóng đá AS Roma - Juventus: Lukaku lập công, top 4 xa dần (Serie A)

AS Roma cần thắng Juventus để nuôi hy vọng vào top 4 trên bảng xếp hạng Serie A. Họ có khởi đầu suôn sẻ khi ghi bàn mở điểm vào phút 15. Lukaku lập công với tình huống chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm.

Sự bùng nổ của Lukaku

Nhận bàn thua, Juventus dâng đội hình lên cao hơn. Họ gỡ hòa sau bàn thắng của Lukaku không lâu. Bremer điền tên lên bảng điện tử với tình huống không chiến xuất sắc ở phút 31.

Bước sang hiệp hai, 2 đội vẫn duy trì trạng thái đôi công cực kỳ hấp dẫn. Nhưng bàn thắng lại không thể xuất hiện thêm. Lý do bởi thủ môn Svilar của AS Roma và Szczesny phía Juventus có màn trình diễn quá xuất sắc. Hàng tá cơ hội của đôi bên phần lớn đều bị 2 "người nhện" này cản phá.

Với tình hình như vậy, AS Roma và Juventus đành cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến AS Roma lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với top 4. Hiện AS Roma kém vị trí thứ 4 của Bologna 4 điểm.

Tỷ số chung cuộc: AS Roma 1-1 Juventus (H1: 1-1)

Ghi bàn:

AS Roma: Lukaku (15')

Juventus: Bremer (31')

Đội hình xuất phát:

AS Roma: Svilar, Kristensen, Ndicka, Llorente, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Baldanzi, Lukaku

Juventus: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Rabiot, Locatelli, McKennie, Weah, Vlahovic, Chiesa

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]