Huỳnh Như & ĐT nữ Việt Nam xinh tươi lên đường dự World Cup 2023

Khoảng 8h30 sáng ngày 5/7, xuất phát từ trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức lên đường đi New Zealand tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới (World Cup nữ 2023). Với bộ đồng phục thật đẹp và sang trọng, các học trò của HLV Mai Đức Chung tràn đầy tự tin đi dự kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

ĐT Việt Nam lên đường sang New Zealand từ trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Theo kế hoạch dự kiến, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ trải qua hành trình dài gần một ngày mới có thể có mặt ở New Zealand. Cụ thể, Huỳnh Như cùng đồng đội lên máy bay từ 12h35 trưa 5/7 từ Hà Nội đi Singapore, quá cảnh tại đây trước khi nối chuyến đi New Zealand.

Nếu không có gì trục trặc, "các cô gái vàng" của bóng đá Việt Nam sẽ đặt chân đến New Zealand vào lúc 9h sáng ngày 6/7. Ở New Zealand, ĐT nữ Việt Nam sẽ có thêm hai trận giao hữu nữa, trước khi chính thức so tài với các đối thủ ở bảng E của World Cup nữ 2023.

Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ đấu chủ nhà New Zealand ngày 10/7 và ĐT nữ Tây Ban Nha ngày 15/7. Đây được xem như những cữ dượt cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước cuộc đối đầu với đương kim vô địch Mỹ ngày 22/7.

Chùm ảnh ĐT nữ Việt Nam lên đường sang New Zealand dự World Cup 2023

