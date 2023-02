Hoàng Anh Gia Lai dọa bỏ V.League và những hệ lụy

Không ai mong muốn Hoàng Anh Gia Lai bỏ giải Bên lề buổi lễ công bố nhà tài trợ V.League 2023 diễn ra chiều 31/1, ông Nguyễn An - Giám đốc Thương mại Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum - chia sẻ: "Chúng tôi không tự đặt ra các đòi hỏi về tài trợ độc quyền trong hợp đồng đã ký kết với VPF. Chúng tôi chỉ kế thừa những quyền lợi dành cho nhà tài trợ chính từ những mùa giải mới. Nhà tài trợ chính có nhiệm vụ thực thi đầy đủ các tránh nhiệm liên quan đến quảng cáo, tài trợ mà ban tổ chức và các câu lạc bộ tham dự đã xây dựng, thống nhất với nhau trong điều lệ giải và quy định". Ông Nguyễn An cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi chỉ là những người kế thừa và không có quyền tham gia điều chỉnh, thay đổi. Do vậy, chúng tôi nói rõ là chúng tôi không có thẩm quyền trong việc đồng ý hay không đồng ý việc Hoàng Anh Gia Lai quảng bá tài trợ tại V.League". Về phía Công ty VPF, Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Đây là vấn đề không ai mong muốn. Chúng tôi hy vọng 1-2 ngày tới, việc đàm phán của Hoàng Anh Gia Lai với đối tác đạt kết quả tốt. VPF không cấm Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng với đối tác, chỉ yêu cầu không khai thác ngành hàng nước tăng lực. Điều này được quy định rõ trong điều lệ. Hợp đồng của VPF với nhà tài trợ chính V.League có thời gian đến hết năm 2024. Chúng tôi tôn trọng hợp đồng và điều khoản đã ký với nhà tài trợ".