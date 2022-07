HLV Trần Minh Chiến, con người của trách nhiệm

"Tôi giải nghệ là... tại tôi"

Vài năm trước, trong một lần xuất hiện trên truyền hình, HLV Trần Minh Chiến không ngần ngại chia sẻ về lý do khiến ông giải nghệ sớm khi tuổi mới ngoài đôi mươi. "Tôi giải nghệ sớm là tại tôi thôi, chứ không phải tại chấn thương hay do ai cả. Mọi điều xảy đến với tôi là do bản thân tôi", tiền đạo tài hoa một thời của đội tuyển Việt Nam chia sẻ.

Trên cương vị HLV trưởng, Minh Chiến sẵn sàng ra đi để chịu trách nhiệm.

25 năm trước, bóng hồng sát cánh bên cạnh Minh Chiến là "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh. Mối tình Beckham - Victoria phiên bản Việt Nam khi ấy chiếm trọn sự chú ý của độc giả bởi sức hút không thể cưỡng nổi của bộ đôi trai tài gái sắc. Việt Trinh lúc đó gây tiếng vang nhờ vai chính trong bộ phim Người đẹp Tây Đô, còn Minh Chiến là cây săn bàn bậc nhất của đội tuyển Việt Nam.

Không giống Beckham, người vẫn chơi bóng đá đỉnh cao khi có bóng hồng bên cạnh, Minh Chiến không thể trở lại sân cỏ. Có thời điểm, ông được ví như tay chơi của đất Sài Gòn. Việt Trinh ở đâu là Minh Chiến xuất hiện tại đó. Thay vì tìm lại bản thân trên sân cỏ, chân sút mới ngoài tuổi đôi mươi nhận làm "người vận chuyển" đưa đón người đẹp đến phim trường.

Nói về bệnh ngôi sao mà bản thân mắc phải ngày ấy, Minh Chiến thừa nhận có tình trạng HLV "ngại" góp ý trực diện với những cầu thủ có mác tuyển thủ quốc gia. Việc không có ai thẳng thắn chỉ bảo bên cạnh khiến Minh Chiến đi theo con đường hoàn toàn khác so với Hồng Sơn, người cùng anh sang Đức điều trị chấn thương và được HLV Weigang thương như con cái trong nhà.

Trong khi Minh Chiến phải giải nghệ sớm vì chấn thương, Hồng Sơn tiếp tục trở lại thi đấu và giành hàng loạt danh hiệu cao quý. Nhưng cuộc đời không trao cho, cũng không lấy đi của ai tất cả mọi thứ. Minh Chiến khép lại sự nghiệp cầu thủ một cách dang dở, nhưng ông dần làm lại với con đường trở thành huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp.

Là một trong những thành viên đầu tiên của ban huấn luyện PVF, Minh Chiến gắn bó với lò đào tạo này gần 1 thập niên trước khi chuyển sang làm HLV trưởng Becamex Bình Dương. Trong thời gian này, Minh Chiến đã trực tiếp hướng dẫn, làm việc với nhiều ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam như Đức Chinh, Thái Quý, Thanh Thịnh, Trọng Hóa...

Ra đi vẫn là nhà vô địch

Năm 2018, Minh Chiến nhận lời làm huấn luyện viên trưởng CLB Becamex Bình Dương. Đất Thủ luôn là nơi đi dễ khó về với mọi vị thuyền trưởng tại đây, và sự thực là Minh Chiến cũng chỉ gắn bó với CLB trong vòng hơn 1 năm. Nhưng quãng thời gian đó đủ để ông mang về chức vô địch Cúp Quốc gia 2018. Đó là danh hiệu gần nhất Bình Dương giành được tính đến thời điểm này.

Chiếc Cúp Quốc gia Minh Chiến mang về đội bóng đất Thủ là điều ít ai nghĩ tới, bởi đó là thời điểm Bình Dương bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhiều ngôi sao, nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm phải ra đi, nhường chỗ cho lớp trẻ khẳng định bản thân. Với thực lực của một đội bóng hạng trung tại V.League, Bình Dương vẫn có danh hiệu đấu cúp dưới bàn tay Trần Minh Chiến.

Đáng tiếc là sau chức vô địch Cúp Quốc gia 2018, Bình Dương ở mùa giải 2019 lại trình diễn một bộ mặt kỳ lạ. Những bàn thua, những trận thua khó hiểu khiến Minh Chiến cảm thấy nghi ngờ về khả năng làm chủ phòng thay đồ của ông. Khi thấy mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, chiến lược gia sinh năm 1974 lập tức xin từ chức, rời khỏi ghế HLV trưởng đội bóng.

"Ít ra khi rời khỏi Bình Dương, tôi vẫn đang là nhà vô địch", Minh Chiến khẳng khái chia sẻ sau ít ngày chia tay đội bóng đất Thủ. Từ khi làm cầu thủ cho đến ngày làm công tác huấn luyện, Minh Chiến vẫn luôn như vậy. Cá tính của một chân sút tài hoa vẫn còn vẹn nguyên, dù giờ đây Minh Chiến đã là người đàn ông trung niên. Ông dám chịu trách nhiệm trên cương vị người có quyền hành cao nhất về mặt chuyên môn.

Với bản CV của một nhà vô địch Việt Nam, Minh Chiến không mất nhiều thời gian để xác định bến đỗ tiếp theo sau khi rời Bình Dương. Bà Rịa – Vũng Tàu, một trong những đội bóng có tiềm lực mạnh nhất nhì giải hạng Nhất đến tiếp xúc và đề nghị ông làm HLV trưởng. Minh Chiến đồng ý làm ở giải hạng Nhất, nhưng con tim ông luôn hướng về ngày trở lại V.League.

Đến tháng 9/2021, Minh Chiến chính thức trở lại V.League trên cương vị HLV trưởng CLB TP Hồ Chí Minh. Cái uy và sự mát tay của Minh Chiến không được thể hiện ở những vòng đầu V.League 2022 khi đội bóng không thắng ở 7 vòng đầu (hòa 3, thua 4). Một lần nữa, ông xin từ chức. Nhưng khác với hồi làm việc ở Bình Dương, lần này đề nghị của Minh Chiến bị bác bỏ.

Trong hiểm cảnh, CLB TP Hồ Chí Minh đã đi đến một quyết định kỳ lạ: Tiếp tục tin dùng Minh Chiến. Họ đặt niềm tin vào ông, người trưởng thành từ bóng đá TP Hồ Chí Minh và kết quả bước đầu được đền đáp. 2 chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng thành phố mang tên Bác tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Giữa bộn bề khó khăn, Minh Chiến lại trở thành vị cứu tinh của CLB.

Minh Chiến dùng mạng xã hội như thế nào? Là một trong những huấn luyện viên cởi mở với việc sử dụng mạng xã hội, Trần Minh Chiến không ít lần gây chú ý với người hâm mộ (và cả đồng nghiệp) về những dòng trạng thái trên Facebook. Mới đây ông đã viết một bài đăng với nội dung: Em xin phép mấy anh không phải Ban huấn luyện thì đừng xen vào chuyên môn của em nữa. Em mệt mỏi với mấy anh lắm rồi". Phát biểu nói trên của Minh Chiến được phát ra chỉ 2 ngày trước trận đấu gặp Hải Phòng trên sân Thống Nhất. CLB TP Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng, nhưng từ phát biểu của Minh Chiến, có thể thấy công tác huấn luyện của ông đang bị can thiệp ít nhiều. Đây dường như là nguyên nhân khiến đội bóng ông dẫn dắt chưa thể đạt thành tích như kỳ vọng dù được đầu tư mạnh mẽ. Trần Minh Chiến không phải HLV duy nhất sử dụng Facebook để tiết lộ hậu trường. Thời còn đảm nhiệm cương vị HLV trưởng CLB Hải Phòng, ông Trương Việt Hoàng không ít lần đăng bài nói bóng gió công việc của mình bị can thiệp bởi Chủ tịch Trần Mạnh Hùng.

