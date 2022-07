HLV Park Hang-seo nói gì về tuyển Việt Nam khi tham dự talk show ở Hàn Quốc?

Trong chương trình talk show "You Quiz On The Block" sẽ được phát sóng vào tuần tới, HLV Park Hang-seo kể về hành trình của mình với đội tuyển Bóng đá Việt Nam. "You Quiz On The Block" là một trong những talk show giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc với lối dẫn chuyện dí dỏm của hai MC nổi tiếng Yoo Jae-suk, Cho Sae-ho.

HLV Park Hang-seo và MC nổi tiếng Yoo Jae-suk (trái)

Trong teaser chương trình, chiến lược gia người Hàn Quốc thổ lộ: "Tôi gặp khó khăn khi nhớ tên các cầu thủ trong thời gian đầu làm việc tại Việt Nam. May mắn là phương pháp huấn luyện của tôi phù hợp với các tuyển thủ Việt Nam...".

HLV Park Hang-seo và MC nổi tiếng Yoo Jae-suk (trái)

Những hình ảnh trong buổi ghi hình "Yoo Quiz On The Block" có sự tham dự của ông Park

Những chia sẻ cụ thể hơn của của ông Park sẽ được bật mí trong tập "Yoo Quiz On The Block" dự kiến phát sóng vào thứ 4 (ngày 6-7) trên kênh cáp tvN và người hâm mộ sẽ được trải nghiệm cảm xúc của HLV Park Park Hang-seo trên con đường đưa bóng đá Việt Nam sánh tầm châu lục.

Nguồn: https://nld.com.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-noi-gi-ve-tuyen-viet-nam-khi-tham-du-talk-show-o-h...Nguồn: https://nld.com.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-noi-gi-ve-tuyen-viet-nam-khi-tham-du-talk-show-o-han-quoc-20220704101734419.htm