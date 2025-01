HLV Kim Sang-sik trở lại Việt Nam, làm việc không kể Tết

Lịch thi đấu ĐTViệt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027: Ngày 25-3-2025: Việt Nam vs Lào (sân nhà) Ngày 10-6-2025: Việt Nam vs Malaysia (sân khách) Ngày 9-9-2025: Việt Nam vs Nepal (sân nhà) Ngày 14-10-2025: Việt Nam vs Nepal (sân khách) Ngày 18-11-2025: Việt Nam vs Lào (sân khách) Ngày 31-3-2026: Việt Nam vs Malaysia (sân nhà)