HLV đen nhất khi Bundesliga trở lại: Lý do lãng xẹt bị cấm chỉ đạo

Lịch thi đấu Bundesliga vòng 26: Ngày 16/5: 20h30: Dortmund vs Schalke Dusseldorf vs Paderborn Augsburg vs Wolfsburg RB Leipzig vs Freiburg Hoffenheim vs Hertha Berlin 23h30: Eintracht Frankfurt vs M’gladbach Ngày 17/5: 20h30: Cologne vs Mainz 23h: Union Berlin vs Bayern Munich Ngày 19/5, 1h30: Bremen vs Leverkusen