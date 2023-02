Greenwood thoát tù tội vẫn chưa yên: Hàng loạt nhà tài trợ “phũ”, MU điều tra nội bộ

Mason Greenwood đã thoát khỏi tù tội sau khi Văn phòng Tổng chưởng lý Anh Quốc tuyên bố chấm dứt điều tra vụ án cầu thủ này đánh đập và cưỡng hiếp bạn gái cũ (ở thời điểm khởi tố) với lý do thiếu bằng chứng. Greenwood vẫn có tên trong danh sách cầu thủ thuộc biên chế MU và thậm chí có tên trong danh sách đá Premier League.

Mason Greenwood không còn bị điều tra nhưng dư luận không muốn anh trở lại MU

Tuy nhiên thực tế Greenwood không “trắng án” như cách dùng từ của một số bài báo Việt Nam: cầu thủ này không bị điều tra nữa vì cô bạn gái cũ không những từ chối làm nhân chứng mà còn trở lại quan hệ tình ái với Greenwood, do đó tính xác thực trong lời khai của nhân chứng đã không còn giá trị (cô này thậm chí còn xin bãi nại mặc dù luật Anh Quốc không cho điều đó với các vụ án liên quan đến bạo hành gia đình). Do vậy Greenwood không được chứng minh có tội, chứ tiền đạo của MU cũng chẳng được chứng minh là trong sạch.

Và dư luận nước Anh trong những ngày qua vẫn có phản ứng khá tiêu cực với việc Greenwood được trả tự do, điều khiến không chỉ MU mà các nhà tài trợ cũng phải để tâm. Sau khi bị bắt giữ cách đây 1 năm, một loạt nhà tài trợ đã chấm dứt hợp tác với Greenwood, trong đó có hãng giày Nike, hãng game Electronic Arts và cả hãng game Sega.

Mới đây sau khi tự do, Greenwood đã đưa tên CLB MU lẫn nhà tài trợ Nike trở lại trong phần tiểu sử của mình trên tài khoản Instagram. Nhưng đích thân hãng Nike ra thông cáo xác nhận họ đã cắt đứt quan hệ hợp tác với Greenwood, tiền đạo này không còn nằm trong số các VĐV được Nike tài trợ.

Instagram của Greenwood vẫn đề tên hãng Nike trong phần giới thiệu nhưng bị hãng này khẳng định đã dừng hợp tác

Chưa hết, tờ The Athletic cho biết cả hãng Electronics Arts lẫn Sega đều từ chối đưa Greenwood trở lại trong danh sách những gương mặt đại diện của họ, và Greenwood do đó vẫn không xuất hiện trong các phiên bản game bóng đá FIFA hay Football Manager do hai hãng phát hành. Ngoài ra một số hãng tài trợ khác như DHL, Konami và Cadbury cũng đều xác nhận họ từ chối nối lại hợp tác với Greenwood.

Trong lúc này MU đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ với Greenwood để xác định xem anh có nên được cho trở lại đội bóng, họ vẫn chưa đưa các sản phẩm có hình ảnh Greenwood trở lại bày bán tại các cửa hàng hay trên trang web. Có vẻ đây là động thái câu giờ của MU để ban lãnh đạo thăm dò phản ứng từ phía các nhà tài trợ, cũng như tham khảo ý kiến của HLV Erik Ten Hag lẫn các cầu thủ. Và xem ra tín hiệu ban đầu là không ổn cho Greenwood, khi có tin nhiều cầu thủ MU không muốn Greenwood trở lại đội hình vào lúc này.

