Ferdinand không muốn bảo vệ Ronaldo, Carragher bóc mẽ ý đồ của CR7 với MU

Cuộc phỏng vấn của Cristiano Ronaldo với Piers Morgan còn chưa phát sóng đầy đủ nhưng một số nội dung của nó đã đủ gây sôi sục truyền thông quốc tế. Phía MU đã ra thông báo chính thức về phản ứng của họ với sự việc này, trong khi các cựu cầu thủ đều có ý kiến riêng của mình.

Ronaldo và cuộc phỏng vấn với Piers Morgan đang làm xôn xao MU

Rio Ferdinand đã từng tích cực thôi thúc Ronaldo trở về MU và vẫn ra sức bảo vệ CR7 trong giai đoạn đầu mùa. Nhưng sau sự kiện mới đây cựu trung vệ này không còn muốn lên tiếng ủng hộ đồng đội cũ nữa, cho rằng hành động của Ronaldo là một sự chống lại MU quá rõ ràng vì lợi ích cá nhân nên không thể được bào chữa bởi bất cứ lý lẽ nào.

Sau khi bị cựu trung vệ Liverpool Jamie Carragher viết trên Twitter rằng “Rio sẽ là một trong số 1% sẽ bảo vệ Ronaldo”, Ferdinand đã lập tức đăng đàn khẳng định anh không có lý do gì bào chữa cho Ronaldo lần này. Trong podcast “Vibe with the Five”, Ferdinand nói với Carragher: “Tôi sẽ không ngồi đây bảo vệ Ronaldo. Tôi biết một sự thật, sự thật mà Ronaldo sẽ không muốn thừa nhận: Tất cả những điều này cậu ta làm là để được rời MU”.

“Cái chuyện tình giữa Ronaldo với MU, nó đã kết thúc trong mắt tôi. Tôi không cảm thấy có cách nào để mọi chuyện trở lại bình thường, không nghĩ CLB sẽ muốn cậu ta trở lại. Cậu ta đã hạ mình thấp tới mức đó để bằng mọi giá rời khỏi đây, tôi nghĩ hãy cho cậu ta được toại nguyện và kết thúc mọi phiền phức ở đây”.

Ferdinand nói không còn lý do gì để bào chữa cho thái độ của Ronaldo với MU

Carragher đồng ý với điều đó và cho rằng Ronaldo giờ không từ một cách nào để đạt được ý muốn rời khỏi Old Trafford và đá cho một CLB dự Champions League. “Đó là điều khá hiển nhiên. Tôi còn không chắc anh ta thực sự nghĩ đúng như những gì anh ta nói, mà chỉ dùng những lời nói nhỏ nhen đó để khơi dậy phản ứng của MU”, Carragher nói.

“Anh ta muốn ra đi, điều đó đã rõ ràng, nhưng trong mùa hè có vẻ không đội nào chịu chào đón vì vấn đề giá cả, tiền lương hay gì đó. Giờ anh ta chỉ mong những lời nói này sẽ khiến MU tức giận, hủy hợp đồng và cho anh ta được tự do tìm bến đỗ khác. Nếu MU làm thế thì có nghĩa là Ronaldo đã đạt được mục đích của mình”.

Carragher viết "1% bảo vệ Ronaldo sẽ là Rio, Roy (Keane) và Patrice (Evra)"

Trong đoạn tweet của Carragher trước đó còn nói rằng Roy Keane và Patrice Evra sẽ là những người trong nhóm 1% sẽ bảo vệ Ronaldo. Hai nhân vật này hiện chưa lên tiếng, nhưng huyền thoại của Liverpool Graeme Souness lại bất ngờ lên tiếng ủng hộ Ronaldo trong chuyện này. Cựu tiền vệ lừng lẫy một thời cho rằng HLV Erik Ten Hag dường như đang nói một đằng làm một nẻo trong cách đối xử với Ronaldo.

“Tôi tin Ronaldo không có lỗi trong chuyện này, cậu ấy đã được HLV hứa hẹn nhưng lời hứa không được giữ. Như trận Man City, Ronaldo đã không được ra sân để rồi Ten Hag nói vì sự tôn trọng, nhưng đến trận Tottenham ông ta lại định đưa Ronaldo vào sân từ ghế dự bị khi thời gian sắp hết. Không khó để thấy lý do vì sao Ronaldo cảm thấy khó chịu”, Souness nói.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ferdinand-khong-muon-bao-ve-ronaldo-carragher-boc-me-y-do-cua-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ferdinand-khong-muon-bao-ve-ronaldo-carragher-boc-me-y-do-cua-cr7-voi-mu-c28a42758.html