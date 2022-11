Bị Ronaldo tố "phản bội", MU họp khẩn: Tham khảo luật sư, sa thải CR7?

Tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha trích điều 14 trong Quy định của FIFA về tình trạng và chuyển nhượng cầu thủ liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng vì lý do chính đáng, ở điểm 2 có điều khoản: "Bất kỳ hành vi lạm dụng nào của một bên với mục đích buộc đối tác của mình chấm dứt hợp đồng hoặc sửa đổi các điều khoản hợp đồng, đều tạo thành lý do chính đáng cho việc chấm dứt hợp đồng với phía đối tác.” “Trong trường hợp có lý do chính đáng, bất kỳ bên nào cũng có thể chấm dứt hợp đồng mà không có bất kỳ hậu quả nào (trả tiền bồi thường hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt thể thao)”.