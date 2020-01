Dự đoán vòng 23 Ngoại hạng Anh: Rực lửa Liverpool – MU phân thắng bại

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 13:24 PM (GMT+7)

Trận derby nước Anh giữa Liverpool và MU là tâm điểm của vòng 23 Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này.

Liverpool của Jurgen Klopp đang cho thấy một bộ mặt sát thủ ở Ngoại hạng Anh mùa này, khi họ đang băng băng về đích và nhắm luôn cả thành tích bất bại cả mùa. Wayne Rooney là cầu thủ ghi bàn duy nhất ở lần gần nhất MU thắng Liverpool tại Anfield bốn năm trước, nhưng MU hiện tại là một tập thể chưa có đủ bản lĩnh và đẳng cấp để một lần nữa tái hiện khoảnh khắc của quá khứ.

Solskjaer là HLV duy nhất mà Klopp chưa thắng được ở mùa này

Liverpool mới chỉ để mất 2 điểm từ đầu mùa, và đó chính là trận hòa 1-1 tại Old Trafford ở lượt đi. MU mùa này thường chơi tốt hơn khi đá “cửa dưới” và trước các đội bóng lớn, nên các CĐV của họ vẫn có lý do để hy vọng. Nhưng việc Liverpool đã bất bại 51 trận sân nhà gần nhất là một thử thách quá lớn cho thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer. Sự cổ vũ của các khán giả nhà sẽ là liều doping quan trọng để "The Kop" vượt qua chướng ngại vật khó khăn nhất của họ tính đến thời điểm này ở Ngoại hạng Anh.

Nếu không thể thắng Liverpool, MU nhiều khả năng sẽ bị Chelsea ở vị trí thứ 4 nới rộng khoảng cách về mặt điểm số. Đây là cơ hội không thể tốt hơn dù họ phải tới làm khách trước Newcastle, đội đã thua 3 trong 4 trận gần nhất không biết tới chiến thắng. Nên biết, hai trong ba trận sân khách gần nhất, "The Blues" đã lần lượt hạ 2 kình địch tại London là Tottenham và Arsenal.

Tình thế của Arsenal và Tottenham có thể đổi khác sau cuối tuần này, nhưng họ không phải là những người có quyền tự quyết. Tottenham có thể áp sát top 5 nếu hai đội trên họ là Wolves và Sheffield United – đối thủ của Arsenal – mất điểm vào cuối tuần. Trong khi đó, Crystal Palace – đội xếp ngay trên Arsenal – sẽ có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn trước một Man City đang rất khát thắng để bám đuổi Liverpool.

Ở nhóm đầu, thứ tự top 3 nhiều khả năng sẽ không đổi sau tuần này, cơ thắng của Leicester rất cao khi chủ nhà Burnley đang có mạch 4 trận thua liên tiếp, trong khi Pep Guardiola hiểu rằng thêm một lần mất điểm nữa, cơ hội để bắt kịp Liverpool sẽ gần như đóng lại với Man City.

Dự đoán cụ thể vòng 23 Ngoại hạng Anh Watford 1-2 Tottenham Arsenal 1-0 Sheffield United Brighton 1-1 Aston Villa Man City 2-0 Crystal Palace Norwich 0-1 Bournemouth Southampton 1-0 Wolves West Ham 2-2 Everton Newcastle 1-2 Chelsea Burnley 0-2 Leicester Liverpool 1-0 MU

