ĐT Việt Nam 99% cơ hội vào vòng 3: Ngóng 4 trận khác nếu kịch bản này xảy ra

Mới đây, trang thống kê bóng đá uy tín We Global Football đưa ra một bảng tính về khả năng giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 của các đội bóng châu Á. Đơn vị thường xuyên đưa ra dự đoán và mô phỏng về kết quả trận đấu quốc tế hay bảng xếp hạng FIFA mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo cách tính của We Global Football, ĐT Việt Nam có tới 99,2% cơ hội giành vé vào vòng loại thứ ba. Khả năng này tiếp tục tăng lên sau khi đội bóng Trung Đông Lebanon thua Hàn Quốc ngày 13/6. Lebanon là đội đang xếp thứ hai bảng H, nhưng đã chắc chắn thua kém điểm số so với ĐT Việt Nam một khi phải so kè trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ hai.