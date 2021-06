ĐT Việt Nam 99% cơ hội giành vé đi tiếp: 3 kịch bản đá UAE, liệu có bị loại?

Vừa mới đây, trang thóng kê bóng đá uy tín We Global Football đưa ra một bảng tính về khả năng giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 của các đội bóng châu Á. Đơn vị thường xuyên đưa ra dự đoán và mô phỏng về kết quả trận đấu quốc tế hay bảng xếp hạng FIFA mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Theo cách tính của We Global Football, ĐT Việt Nam có tới 99,2% cơ hội giành vé vào vòng loại thứ ba. Khả năng này tiếp tục tăng lên sau khi đội bóng Trung Đông Lebanon thua Hàn Quốc ngày 13/6. Lebanon là đội đang xếp thứ hai bảng H, nhưng đã chắc chắn thua kém điểm số so với ĐT Việt Nam một khi phải so kè trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ hai.

Về cơ bản, một đối thủ đã bị loại khỏi cuộc chơi, trước đó là Kyrgyzstan cũng không còn khả năng cạnh tranh nên ĐT Việt Nam chỉ cần so kè với 5 đội nhì bảng khác nữa.

Hiện tại, có 3 kịch bản để ĐT Việt Nam hướng đến ở lượt trận cuối cùng với UAE. Trận "chung kết" để giành ngôi đầu bảng G sẽ diễn ra lúc 23h45 ngày 15/6.

Kịch bản 1: ĐT Việt Nam có điểm trước UAE và giành ngôi đầu

Mọi thứ sẽ thật dễ dàng khi thầy trò HLV Park Hang Seo có điểm trước UAE. Khi đó, dù thắng hay hòa thì ĐT Việt Nam cũng giành ngôi đầu bảng H và ngạo nghễ bước vào vòng loại thứ ba của World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu kết quả này xảy ra, mọi kịch bản phía sau đều không cần phải tính đến.

Kịch bản 2: ĐT Việt Nam nhì bảng G nhưng vẫn giành vé đi tiếp

Nếu kết thúc vòng loại thứ hai với vị trí nhì bảng G, ĐT Việt Nam sẽ phải so kè với 7 đội bóng ở các bảng đấu khác. Do CHDCND Triều Tiên rời giải nên việc tính điểm các đội nhì bảng có chút phức tạp.

Một khi phải so kè trong bảng xếp hạng này, ĐT Việt Nam hiện đang có 11 điểm và hiệu số +3, do 2 trận thắng đội cuối bảng Indonesia không được tính thành tích trong bảng xếp hạng này (Việt Nam thắng Indonesia cả 2 lượt trận với tổng tỷ số 7-1, sẽ bị trừ đi hiệu số bàn thắng thua là +6 với 2 trận đấu này). Nhưng nếu thua UAE, hiệu số này sẽ tiếp tục giảm và đây sẽ là một bất lợi với ĐT Việt Nam.

Chiến thắng trước Malaysia giúp ĐT Việt Nam yên tâm bước vào vòng cuối (Ảnh: Tuấn Hữu)

Do đã chắc chắn có thành tích tốt hơn hai đội nhì bảng F Kyrgyzstan và bảng H Lebanon nên ở lượt đấu cuối, ĐT Việt Nam chỉ cần quan tâm đến 5 đối thủ Oman, Trung Quốc, Uzbekistan, Iran và Jordan.

Trong số các đối thủ này, Oman chắc chắn hơn ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng nhì bảng do đã có 12 điểm, nên kỳ thực sự tập trung của "Những ngôi sao vàng" chỉ còn 4 cái tên Trung Quốc, Uzebekistan, Iran và Jordan.

Do cả 4 đội bóng này đều đang kém điểm ĐT Việt Nam, nên chỉ cần 1 trong các đội Trung Quốc (10 điểm, hiệu số +11), Uzbekistan (9 điểm, hiệu số +6), Iran (9 điểm, hiệu số +5), Jordan (8 điểm, hiệu số +5) không đạt kết quả tốt, Việt Nam mặc nhiên giành vé.

Như vậy, chỉ cần 1 trong 3 đội Uzbekistan, Iran hay Jordan không thắng - chỉ cần hòa, Việt Nam sẽ chính thức có vé. Với trường hợp của Trung Quốc, nếu họ thua thì sẽ xếp dưới Việt Nam.

Đáng nói hơn nữa, lịch thi đấu của các đội nhì bảng này ở lượt cuối cũng vô cùng căng thẳng, thậm chí còn khó hơn cả ĐT Việt Nam.

Iraq đại chiến Iran, Uzbekistan gặp ông lớn Saudi Arabia, Trung Quốc gặp đội đầu bảng Syria, còn Jordan gặp ông kẹ Australia. Nhìn vào lịch thi đấu này, có thể thấy thiên thời địa lợi đều đã nằm trong tay thầy trò HLV Park Hang Seo. Cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam có thể chưa phải là 100%, nhưng cũng đã là 99%.

Kịch bản 3: ĐT Việt Nam nhì bảng nhưng bị loại

Tất nhiên, 1% vẫn là một tỷ lệ, và vẫn có khả năng ĐT Việt Nam bị loại sau khi vòng loại thứ hai khu vực châu Á kết thúc. Điều đó chỉ xảy ra khi toàn bộ các đội Uzbekistan, Iran và Jordan đều thắng, còn Trung Quốc chỉ cần hòa Syria là xếp trên Việt Nam do cùng điểm số (11) nhưng hơn hiệu số.

ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng không được phép phung phí, chủ quan (Ảnh: Tuấn Hữu)

Thậm chí với riêng Iran, nếu thắng Iraq ở lượt trận cuối thì họ còn giành luôn ngôi đầu bảng C, đẩy Iraq xuống thứ hai. Nếu phải so kè trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, Iraq hiện có 11 điểm như ĐT Việt Nam nhưng hiệu số nhỉnh hơn một chút (+4 so với +3). Một khi kịch bản này xảy ra, Iraq sẽ là một đối thủ tiềm tàng với ĐT Việt Nam và sẽ phải so kè khi mọi thứ đã ngã ngũ.

Tóm lại, cửa đi tiếp của Việt Nam là rất sáng nhưng ở thời điểm hiện tại thì chưa phải là tuyệt đối.

