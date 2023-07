ĐT nữ Việt Nam được "tiếp lửa" trước cuộc so tài chủ nhà World Cup nữ 2023

Chiều ngày 9/7 (theo giờ New Zealand), ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng ở Napier, trước khi bước vào trận đấu "thử lửa" với chủ nhà New Zealand (12h30 ngày 10/7, theo giờ Việt Nam). Buổi tập của ĐT nữ Việt Nam diễn ra dưới thời tiết không được thuận lợi, khi ở Napier có mưa nặng hạt và nhiệt độ chỉ vào khoảng 10 độ C.

Tập luyện dưới thời tiết khá lạnh, nhưng Huỳnh Như cùng đồng đội phần nào ấm lòng bởi ĐT nữ Việt Nam nhận được sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ tại Napier.

Trong khi HLV Mai Đức Chung nhận được sự ủng hộ từ một người đặc biệt qua điện thoại. Đó là bà Phạm Ngọc Uyển, vợ của HLV Mai Đức Chung. Qua điện thoại, bà Uyển liên tục hô "Việt Nam cố lên", để "tiếp lửa" HLV Mai Đức Chung lẫn các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam.

Trở lại buổi tập của ĐT nữ Việt Nam, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã phần nào làm quen với thời tiết lẫn múi giờ tại New Zealand, để tập trung tối đa cho khâu rèn chiến thuật chuẩn bị đấu ĐT nữ New Zealand, ĐT nữ Tây Ban Nha lẫn các trận đấu thuộc bảng E World Cup nữ 2023.

Theo chia sẻ của trợ lý Đoàn Thị Kim Chi, dù gặp đôi chút khó khăn vì trời mưa lạnh, nhưng bù lại, ĐT nữ Việt Nam được tập luyện trên mặt sân khá đẹp, đúng tiêu chuẩn World Cup để sẵn sàng gây bất ngờ cho các đối thủ sắp tới.

"Trước đây, thỉnh thoảng khi đá giải châu Á thì ĐT nữ Việt Nam mới được thi đấu mặt sân đẹp như thế này. Tôi nghĩ trong một giải đấu lớn như World Cup, trình độ của mình cũng còn thấp hơn so với các đối thủ nhưng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện, thi đấu với tinh thần cao nhất để tiếp tục nhận được sự yêu thương của người hâm mộ”, trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi nói.

Huỳnh Như cùng đồng đội nỗ lực trên sân tập ở New Zealand, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc so tài với đội đồng chủ nhà của World Cup nữ 2023. Hậu vệ Trần Thị Hải Linh khẳng định bản thân cùng toàn đội đang rất hào hứng và tập trung cường độ cao để chuẩn bị trận giao hữu với chủ nhà New Zealand.

Để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ trước trận đấu với ĐT nữ New Zealand, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã quyết định đẩy nhanh tốc độ và kết thúc buổi tập sớm hơn dự kiến. Toàn đội về khách sạn nghỉ ngơi và có buổi họp chiến thuật đấu ĐT nữ New Zealand vào sáng 10/7.

