"Drogba 2.0" được chào giá 100 triệu bảng, dễ về Ngoại hạng Anh gieo sầu Chelsea

Nguồn tin từ Daily Mail cho hay, AS Roma đang lên kế hoạch bán Tammy Abraham ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2022 nếu nhận được giá 100 triệu bảng (120 triệu euro). Đáng nói hơn, tiền đạo người Anh mới cập bến đội chủ sân Olimpico đầu mùa giải 2021/22 từ Chelsea với mức phí 45 triệu euro (xấp xỉ 37,7 triệu bảng) cùng bản hợp đồng 5 năm (tới tháng 6/2026).

Roma muốn bán Tammy Abraham với giá 100 triệu bảng vào mùa hè này

Dưới sự dìu dắt của HLV Jose Mourinho, Abraham gây tiếng vang lớn khi đóng góp 23 bàn/40 trận cho Roma, trở thành tiền đạo quốc tịch Anh ghi bàn tốt nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Anh cũng phá kỷ lục về số pha lập công trong mùa đầu tiên khoác áo Roma do huyền thoại Gabriel Batistuta thiết lập cách đây 21 năm (2000/01, 21 bàn/32 trận).

Phong độ của Abraham thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các câu lạc bộ hàng đầu Ngoại hạng Anh. Thậm chí theo Il Messaggero và Football Italia, MU đã điền tên anh vào danh sách mục tiêu tiềm năng thay thế Cristiano Ronaldo trong tương lai. Bên cạnh MU, Man City cũng xem Abraham như giải pháp dự phòng cho trường hợp không thể mua Erling Haaland.

Trong khi đó This Is Anfield, diễn đàn lớn của người hâm mộ Liverpool hé lộ "Lữ đoàn đỏ" đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chiêu mộ Abraham nếu Mohamed Salah ra đi. Đó là lí do Roma tự tin đặt mức giá lên tới 100 triệu bảng dành cho cầu thủ con cưng.

Abraham trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Chelsea và bắt đầu được trọng dụng vào mùa 2019/20, thời điểm HLV Frank Lampard lên nắm quyền. Tuy nhiên bước sang mùa 2020/21, sự xuất hiện của nhiều tân binh đắt giá khiến anh đánh mất vị trí.

Tới kỳ chuyển nhượng hè 2021, Chelsea quyết định chiêu mộ Romelu Lukaku với mức phí kỷ lục 97,5 triệu bảng, vì vậy tương lai của Abraham ở sân Stamford Bridge coi như kết thúc. Thời điểm hiện tại, Lukaku thi đấu vô cùng thất vọng, chỉ ghi 12 bàn/34 trận và vướng vào nhiều vụ lùm xùm ngoài chuyên môn.

Abraham có thể đối đầu Chelsea trong màu áo một đội bóng Ngoại hạng Anh

Trong thỏa thuận hợp đồng, Chelsea đã thòng điều khoản ưu tiên mua lại Abraham vào năm 2023 với giá 80 triệu euro (67 triệu bảng). Tuy nhiên con số này không đáp ứng mức phí kỳ vọng của Roma, vì vậy đại diện Serie A đang tính nước bán cầu thủ con cưng ngay trong hè 2022 để thu về càng nhiều lợi nhuận càng tốt.

Nếu viễn cảnh Abraham tái xuất Ngoại hạng Anh và đối đầu Chelsea trong màu áo đội bóng khác xảy ra, "The Blues" càng có lý do hối tiếc vì quyết định hắt hủi anh trong quá khứ.

