Dortmund tiến sát chức vô địch Bundesliga: Coi chừng vận may không tưởng của Bayern

Dortmund cách chức vô địch Bundesliga chỉ 1 chiến thắng nữa trước Mainz 05 vào cuối tuần này, hoặc nếu Bayern Munich không thắng Koln trên sân khách. Đây sẽ là một chiến thắng lịch sử bởi Bayern đã thống trị bóng đá Đức với 10 năm liên tiếp vô địch, phải có ai đó chấm dứt sự thống trị được cho là đe dọa tính hấp dẫn của giải đấu.

1 chiến thắng nữa là Dortmund chấm dứt 10 năm Bayern thống trị Bundesliga

Nhưng cả nước Đức đều sẽ nín thở, bởi lịch sử bóng đá Đức cho thấy nếu có điều gì có thể “lật kèo” tình thế này, đó phải là vận may của Bayern. Tiếng Đức có hẳn một từ như vậy: “Bayern-Dusel”, trong đó “Dusel” là một từ cổ cho vận may không xứng đáng, bởi lịch sử đã chứng kiến quá nhiều lần Bayern may mắn giành chức vô địch dù ở thế bất lợi. Nó ăn sâu vào văn hóa Đức tới mức có hẳn trang Wikipedia riêng.

Điểm khởi đầu

Trong mùa giải 1985/86 Werder Bremen của HLV Otto Rehhagel (nhà vô địch EURO 2004 cùng Hy Lạp) được xem là đội bóng chơi tấn công hay nhất ở Đức, sở hữu tiền đạo lừng danh Rudi Voller. Dù vậy Bayern 3 mùa liên tiếp ngăn Bremen lên ngôi mà trong đó mùa thứ hai, mùa 1985/86, được xem là lúc vận may đứng về phía Bayern nhất.

Ở vòng đấu áp chót của mùa giải Bayern đang kém Bremen 2 điểm (khi đó 1 trận thắng tính 2 điểm) trước khi hai đội gặp nhau tại Bremen. 13 phút trước khi hết giờ, Bremen hưởng quả penalty vì trọng tài cho rằng Voller đã tâng bóng trúng tay Soren Lerby bên phía Bayern, nhưng thực ra bóng đập vào mặt. Các cầu thủ Bayern giận dữ phản ứng, một phần còn vì người đá 11m cho Bremen là hậu vệ Michael Kutzop, người lúc đó đã trúng 29 quả penalty liên tiếp và chưa từng sút trượt.

1986 là năm người Đức bắt đầu thêu dệt về sự may mắn của Bayern

Khó tin làm sao, Kutzop sút vào góc cao và bóng đập mé ngoài cột dọc bật ra, giúp Bayern thoát khỏi Bremen với trận hòa 0-0. Và ở vòng cuối, Bayern thắng đậm Kicker Offenbach 6-0 trong khi Bremen thua sốc Stuttgart, và Bayern đăng quang nhờ hơn hiệu số. Phải tới năm 1988 Bremen mới vô địch Bundesliga để chấm dứt cái kiếp về nhì.

Kỳ tích ở Unterhaching

Unterhaching thuộc địa phận của Munich nhưng là một thị trấn nhỏ và CLB bóng đá ở đây, SpVgg Unterhaching không mấy tiếng tăm. Nhưng vào năm 1999 họ đã thăng hạng lên Bundesliga và ở mùa giải đầu tiên họ góp mặt ở một trong những đoạn kết kịch tính nhất trong lịch sử giải đấu.

Ở trận cuối cùng của mùa giải 1999/2000, Unterhaching đón tiếp Bayer Leverkusen, đội dẫn đầu bảng. Bayern kém Leverkusen 3 điểm dù có hiệu số tốt hơn, và Leverkusen chỉ cần hòa Unterhaching là đủ để đoạt chức vô địch Đức đầu tiên trong lịch sử CLB, trong khi đội chủ nhà đã an toàn đứng giữa bảng xếp hạng để chắc chắn ở lại Bundesliga mùa sau.

Ballack "đen" không kém gì số áo anh đang mặc

Vào phút 21, một đường chuyền vào từ cánh phải được thực hiện bởi Danny Scwartz bên phía Unterhaching. Tiền vệ 23 tuổi bên phía Leverkusen mang tên Michael Ballack đồ rằng có kẻ đang lách sau lưng mình để băng vào đệm nên đã chủ động phá bóng, nhưng động tác sai dẫn tới một pha đá phản lưới nhà. Và sang hiệp 2 Unterhaching ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, trong khi đó Bayern thắng Bremen 3-0.

Ở phía bên kia bán cầu, chủ tịch Bayern là Franz Beckenbauer đang đi đảo Samoa để vận động đăng cai World Cup 2006 và ông bị vợ gọi dậy trong lúc đang ngủ vào lúc 4h sáng. Khi nghe tin Bayern đã vô địch trong tình thế như vậy, Beckenbauer không tin nổi tai mình và “Hoàng đế” trần truồng lao khỏi phòng khách sạn để nhảy ăn mừng ngoài hành lang.

Cú đá cuối cùng

Những gì diễn ra năm 2000 vẫn chưa điên rồ bằng 1 năm sau khi vận may đến với Bayern theo cách không thể kịch tính hơn. Ở vòng đấu áp chót Schalke 04 đang bằng điểm Bayern nhưng hơn về hiệu số, và ở vòng này hai đội đá cùng giờ, Schalke làm khách trước Stuttgart trong khi Bayern ở nhà đón tiếp Kaiserlautern.

Hai trận đến phút 88 vẫn đang có tỷ số hòa và những gì diễn ra ở phút 89 là thật sự điên rồ. Đúng vào phút đó, Stuttgart đã ghi bàn sau một pha dứt điểm của cầu thủ người Bulgaria Krasimir Balakov, sau khi hàng thủ Schalke không phá được bóng lên trong lúc chặn một pha đột phá của phía Stuttgart. Bên phía Bayern, tiền đạo dự bị Alexander Zickler được tung vào sân và chỉ 65 giây sau đã ghi bàn từ một cú sút bồi sau khi chính anh đã đột phá và thực hiện cú dứt điểm đầu tiên.

Zickler, người đá chỉ đúng 1 trận cho Bayern nhưng lại ghi bàn thắng để đời

Cả 2 pha ghi bàn ở hai đầu cầu đó diễn ra chỉ cách nhau đúng…2 giây, và Bayern đã bứt lên đầu bảng hơn Schalke 3 điểm trước vòng cuối cùng. Bayern sẽ đá sân khách gặp Hamburg và chỉ cần 1 điểm, trong khi Schalke phải thắng trận của mình và chờ Bayern thua.

Schalke thắng trận đấu của mình 5-3, trong khi phía Bayern gần như là đá câu giờ để lấy kết quả hòa. Nhưng ở phút 89, Hamburg ghi bàn từ một cú đánh đầu của Sergej Barbarez. Các cầu thủ Bayern lúc này bắt đầu hoảng sợ, Oliver Kahn thì rời cầu môn chạy ra hỏi trọng tài xem bù giờ bao nhiêu phút.

Trận đấu của Schalke đã kết thúc và các fan đang ngóng tin ở Hamburg, CLB này lần cuối vô địch Đức là năm 1958 tức trước cả khi Bundesliga ra đời nên giờ là lúc sự chờ đợi kết thúc. 3 phút sau bàn thắng của Barbarez, một phóng viên truyền hình báo cho phía Schalke rằng Hamburg đã thắng, khiến hàng ngàn người đổ xuống sân ăn mừng, các cầu thủ nhảy múa trên sân còn các quan chức khóc vì sướng.

Màn ăn mừng vội vàng tại Schalke

Nhưng thông tin đó đã nhầm: Sau 2 phút 30 giây của 3 phút bù giờ, thủ môn của Hamburg bị thổi phạt vì dùng tay bắt một đường chuyền về của đồng đội và Bayern hưởng quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm Hamburg, cự ly 9m tới cầu môn. Steffan Effenberg gọi Patrik Andersson đến và bàn cách đá trong khi Hamburg lập hàng rào 8 người cộng thủ môn. Toàn nước Đức đều biết sau cú đá phạt này mùa giải sẽ kết thúc.

Còi cất lên, Effenberg đẩy bóng nhẹ cho Andersson tung một cú đá căng, và bóng đã đi qua rừng người hàng rào đi vào lưới. Oliver Kahn chạy ra tháo bật cột phạt góc và ăn mừng điên dại, trong khi bình luận viên truyền hình thốt lên: “Trên thiên đường hẳn tất cả mọi người đều mặc áo đỏ, không thể có cách giải thích nào khác được!”.

Andersson ăn mừng sau cú sút phạt mang lại chức vô địch cho Bayern năm 2001

