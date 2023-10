Điều đặc biệt của bóng đá Việt Nam ở mùa giải mới V-League 2023/2024

Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023/2024 (Night Wolf V.League 2023/2024) có sự tham dự của 14 câu lạc bộ, gồm Becamex Bình Dương, Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Thép Xanh Nam Định, Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An, Quy Nhơn Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel. Giải thưởng của V-League 2023/2024 tăng so với mùa giải 2023 với tổng giá trị giải thưởng là 9,5 tỷ đồng. Trong đó, đội vô địch nhận Cúp, Huy chương vàng, tiền thưởng 5 tỷ đồng; đội đoạt giải nhì nhận thưởng 3 tỷ đồng; đội được giải ba nhận thưởng 1,5 tỷ đồng. Năm nay V-League 2023/2024 có 1,5 suất xuống hạng thi đấu tại giải hạng Nhất mùa tiếp theo. Để bảo đảm sức lôi cuốn của giải đấu, ở V-League, các CLB được đăng ký tối đa ba cầu thủ nước ngoài và một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (cầu thủ nhập tịch), đồng thời vẫn được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Riêng đối với câu lạc bộ tham dự các giải đấu của AFC được đăng ký bốn cầu thủ nước ngoài. Trong khi đó, giải bóng đá hạng nhất quốc gia-Bia Sao Vàng 2023/2024 (Gold Star V.League 2-2023/2024) có sự tham dự của 12 câu lạc bộ chuyên nghiệp: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hòa Bình, Huế, Long An, Phù Đổng, Phú Thọ, PVF-Công an nhân dân, SHB Đà Nẵng. Đội vô địch giải hạng Nhất sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng, tiền thưởng 2 tỷ đồng; đội nhì nhận thưởng 1 tỷ đồng; đội giải ba nhận thưởng 500 triệu đồng. Kết thúc mùa giải hạng Nhất 2023/2024 sẽ có 1,5 suất thăng hạng mùa tiếp theo và hai câu lạc bộ xuống giải hạng Nhì.