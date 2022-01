Dembele bị Barcelona ép đi, về MU trợ chiến đua top 4 Ngoại hạng Anh?

Ban lãnh đạo Barcelona đang bị báo chí Pháp tố cáo là những kẻ độc tài với cách đối xử cực kỳ quân phiệt với các cầu thủ. Từ Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ilaix Moriba và mới nhất là Ousmane Dembele, cách đối xử sỗ sàng và bạo lực của giới lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp khiến tất cả ớn lạnh.

Dembele đang bị ban lãnh đạo Barca "đì"

Ở trận Barcelona làm khách trên sân của Bilbao vừa diễn ra tại vòng 1/8 Cúp Nhà vua, tiền đạo Ousmane Dembele không được đăng ký thi đấu. Điều đáng nói, Dembele bị loại dù không chấn thương hay gặp bất cứ vấn đề gì về sức khoẻ.

Tờ Marca khẳng định, tiền đạo người Pháp phải nhận đòn trừng phạt từ đội ngũ thượng tầng CLB. Lý do là bởi Dembele từ chối gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp và dự kiến sẽ ra đi miễn phí vào tháng 6/2022 này.

Thông tin này được Giám đốc thể thao Mateu Alemany xác nhận với báo chí. Sếp lớn của đội bóng xứ Catalunya tiết lộ rằng tuyển thủ Pháp không muốn gắn bó với Barca và họ phải bán cầu thủ này ngay trong tháng 1 để tránh mất trắng.

Tờ El Mundo dẫn lời quan chức cấp cao của Barca: “Chúng tôi bắt đầu đàm phán với người đại diện của Dembele vào tháng 7, những đề nghị của chúng tôi đã bị cậu ấy từ chối một cách có hệ thống. Rõ ràng Dembele không muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona. CLB đã yêu cầu Dembele phải rời đội bóng ngay lập tức. Chúng tôi hi vọng sẽ bán được Dembele trước ngày 31/1”.

Với những tuyên bố của phía Barcelona (HLV Xavi và GĐTT Mateu Alemany), việc Dembele rời Nou Camp trong khoảng thời gian còn lại của tháng 1 chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng muốn vậy, ban lãnh đạo Barca cũng phải sớm tìm cho cầu thủ này bến đỗ thích hợp. Thời gian đang chống lại người Catalunya bởi nếu không, họ có thể phải "nuôi báo cô" Dembele trong phần còn lại của mùa giải.

Dembele có thể thay Martial ở MU

Khoảng thời gian gần đây, Ousmane Dembele đá rất cháy cùng với Barcelona. Trang thống kê Whoscored chấm 5 trận gần nhất, Dembele đều được chấm trên 7 điểm, có 2 đường kiến tạo. Trong 5 trận ấy, cựu cầu thủ Dortmund có 3 lần đá trọn vẹn cả trận, 2 lần đá trên 80 phút.

Theo tờ L'Equipe, người đại diện Ousmane Dembele đang liên hệ với MU để đưa thân chủ của mình đến Old Trafford. Vừa hay một tiền đạo người Pháp khác ở Old Trafford là Anthony Martial tính chuyện ra đi. Do đó, Dembele có thể là sự thay thế xứng đáng.

MU đang rất cần bổ sung cho vị trí này, do các cầu thủ người Anh trong tay HLV Ralf Rangnick như Marcus Rashford, Jadon Sancho hay Mason Greenwood không thể hiện được mình. Thế nên, hoàn toàn có khả năng MU chiêu mộ Ousmane Dembele để "Quỷ đỏ" đua top 4 Ngoại hạng Anh.

