Dàn SAO thất nghiệp trước mùa giải, tò mò tương lai "đại ca" Ramos

Mùa giải châu Âu sắp bắt đầu nhưng thị trường chuyển nhượng vẫn đang rất nhộn nhịp do các đội trì hoãn mua sắm lớn cho tới sau EURO và Copa America. Tuy nhiên một số cầu thủ tự do vẫn đang thất nghiệp và vì lý do nào đó không đội nào đang tiếp cận họ, dưới đây là những cầu thủ nổi bật.

Keylor Navas

Keylor Navas (Thủ môn): PSG chia tay với Navas bởi Gianluigi Donnarumma chắc suất bắt chính và họ cũng có không ít thủ môn dự bị trong đội hình. Tuy nhiên Navas vẫn đủ sức chơi tốt ở tuổi 37, anh là lý do vì sao mùa 2022/23 Nottingham Forest không xuống hạng và ở đội tuyển Costa Rica anh vẫn bắt rất hay, tiêu biểu là trận gặp Argentina năm nay.

Marcos Alonso (Hậu vệ biên): Vai trò của Alonso ở Barcelona ngày càng giảm theo thời gian nên sự ra đi của anh không có gì lạ. Mặc dù Atletico Madrid được đồn sẽ chiêu mộ Alonso nhưng họ có vẻ đã chuyển hướng sang mục tiêu khác.

Sergi Roberto (Tiền vệ): Roberto đã phụng sự Barcelona trong rất nhiều năm và giờ với thế hệ mới nổi lên ở CLB, anh không còn chỗ để thể hiện và mức lương của anh cũng quá cao. Đã có tin Roberto sẽ sang Mỹ thi đấu nhưng chưa có thêm cập nhật mới nào, trong khi các CLB La Liga vẫn có sự quan tâm nhất định cho cầu thủ 31 tuổi.

Sergio Ramos

Sergio Ramos (Trung vệ): Sau khi chia tay Sevilla, trung vệ lừng danh Ramos vẫn chưa được đội nào chào đón dù đã có những tin đồn về việc anh sẽ đá ở MLS, hoặc Saudi Arabia. Dễ có khả năng Ramos sẽ ở lại La Liga nhưng đá cho một CLB tầm trung, khác với thời anh có ảnh hưởng như một "đại ca" ở Real Madrid.

Alexis Sanchez (tiền đạo): Sanchez công khai nói anh sẽ bám trụ châu Âu để tiếp tục thi đấu đỉnh cao, dù đã chia tay Inter Milan. Không Mỹ hay Saudi Arabia, chân sút người Chile sẽ tiếp tục đá tại châu Âu, dù đá cho các CLB ít tiếng tăm hơn.

Mats Hummels (trung vệ): Sau khi rời Dortmund, Hummels đã được liên hệ để sang Bologna nhưng vụ đó chẳng tới đâu, và những tin đồn anh sẽ sang Premier League vẫn chỉ là tin đồn. Dù vậy Hummels vẫn còn không ít đội khác mời chào dù không danh tiếng bằng Dortmund.

Mats Hummels

Iker Muniain (tiền vệ): Sau 15 năm gắn bó với Athletic Bilbao, Muniain đã công bố sự ra đi của mình từ tháng 4 nhưng đến giờ anh vẫn chưa quyết. Vẫn còn đề nghị từ Mỹ và Argentina đặt trên bàn chờ Muniain gật đầu, và không nhiều người nghĩ anh sẽ rời cuộc chơi khi mới 31 tuổi.

Memphis Depay (tiền đạo): Cách đây 2 tuần Depay vẫn còn được “chào hàng” cho Inter Milan nhưng nhà đương kim vô địch Serie A từ chối. Depay không phải là không có đội bóng muốn tuyển mộ, nhưng anh có thể sẽ đợi tới cuối kỳ chuyển nhượng mới quyết.

Anthony Martial (tiền đạo): Sau khi rời MU, hiện Atalanta và Lille đang có quan tâm đến Martial nhưng họ đều muốn có anh do bị nạn chấn thương làm mỏng hàng công. Không đội nào muốn Martial coi anh là lựa chọn tương lai của vị trí tiền đạo.

Anthony Martial

Adrien Rabiot (tiền vệ): Cầu thủ sáng giá nhất trong các ngôi sao tự do trên thị trường, Rabiot mới 29 tuổi và vừa có 2 mùa đá tốt cho Juventus. Tuyển thủ người Pháp được đồn sẽ sang đội này đội kia, nhưng xem ra lý do anh vẫn thất nghiệp là bởi đòi lương quá cao.

