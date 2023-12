Dàn sao Ngoại hạng Anh khốn khổ vì trộm cướp: Kẻ mất tài sản, người bị đánh

Ngoại hạng Anh luôn là miền đất hứa đối với các cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới với chất lượng chuyên môn cao và khoản thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn đi kèm với những rắc rối. Vấn đề nổi cộm khiến nhiều ngôi sao tại Ngoại hạng Anh lo lắng thời gian gần đây là trộm cướp tài sản.

Cancelo từng bị trộm tấn công khi về nhà "không đúng thời điểm"

Kevin De Bruyne của Man City là nạn nhân mới nhất khi ngôi nhà của cầu thủ này tại Bỉ vừa bị trộm “ghé thăm” hồi tuần trước. Năm ngoái, Raahem Sterling còn phải bỏ cả World Cup 2022 về nhà vì bị trộm. Bọn trộm thường hành sự chọn thời điểm các cầu thủ đi nghỉ mát hoặc thi đấu để hành sự. Bởi vậy, đa phần đều bị thiệt hại tài sản như kim cương, châu báu hoặc là két sắt.

Tuy nhiên cũng có trường hợp không được may mắn như vậy. Điển hình như Cancelo thời còn thi đấu cho Man City, cầu thủ này bị 4 tên cướp tấn công khi chẳng may về nhà đúng thời điểm bị trộm. Một trường hợp khác như vợ con của Lindelof đã phải đóng cửa trốn trong phòng khi trộm đột nhập do trung vệ người Thụy Điển đang thi đấu trên sân.

Theo báo chí Anh, vấn đề này đang ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân là bởi sự nổi tiếng và giàu có của các cầu thủ Ngoại hạng Anh đã bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở ngoài nước Anh để ý. Kế hoạch của những đối tượng này là tới Anh cướp bóc sau đó rời đi luôn khiến các nhà chức trách khó truy tìm dấu vết.

Đứng trước nguy cơ bị cướp, một số ngôi sao tại Ngoại hạng Anh đã chi hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn bảng mỗi tháng để thuê đội bảo vệ chuyên nghiệp cho gia đình. Thậm chí có người còn thuê cả cựu quân nhân từng bảo vệ cho hoàng gia Anh và các nhà lãnh đạo trên thế giới để đảm bảo an toàn.

Thực tế, các CLB nổi tiếng như MU đã thực hiện các biện pháp bảo vệ cho các cầu thủ từ lâu. Tuy nhiên, vấn đề đã trở nên nghiêm trọng tới mức các cầu thủ buộc phải tự trang bị đội bảo vệ.

Ngoài ra, các cầu thủ cũng được hướng dẫn cách để “né” tầm ngắm của bọn trộm cướp. Ví dụ như hạn chế việc chia sẻ hình ảnh đi nghỉ mát cho tới khi về nhà, hạn chế tiết lộ địa chỉ nếu không cần thiết hay không tới các cửa hàng trang sức để định giá để tránh việc bị theo dõi...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]