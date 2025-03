Đại chiến Atletico - Barca: HLV Simeone ấm ức, Flick rút kinh nghiệm trận trước

HLV Simeone chưa hết cay sau thất bại trước Real Madrid

HLV Simeone vẫn chưa thể nguôi ngoai sau thất bại đau đớn của Atletico Madrid trước Real Madrid tại vòng 1/8 Cúp C1. Lý do bởi việc Alvarez không được công nhận việc sút vào ở loạt luân lưu cân não.

Nhà cầm quân người Argentina chia sẻ ở cuộc họp báo trước trận gặp Barcelona: "Thông thường, tôi sẽ tập trung vào Barcelona. Nhưng lần này, tôi cảm thấy phải bày tỏ cảm xúc của mình. Đó là sự giận dữ, phẫn nộ và cảm giác bất công. Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục nỗ lực để Atletico Madrid luôn ở trạng thái sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu".

HLV Simeone vẫn chưa nguôi giận

Sau đó, HLV Simeone không quên có những nhận xét về đối thủ Barcelona: "Chúng tôi sẽ có cơ hội tuyệt vời để giành chiến thắng trước đối thủ lớn như Barcelona. Atletico Madrid vẫn đang chơi rất tốt.

Chúng tôi đã nói nhiều về Barcelona. Điều quan trọng là chúng tôi hiện nghĩ gì và cách chúng tôi truyền tải động lực đến các cầu thủ.

Tất nhiên, Atletico Madrid vẫn có những lo lắng về nhiều khía cạnh. Nên nhớ Barcelona chơi xuất sắc trong thời gian qua. Chúng tôi phải tìm cách làm tổn thương đối thủ".

HLV Flick rút kinh nghiệm trước Atletico Madrid

Barcelona đang tìm cách khắc phục những sai lầm trong những lần đối đầu Atletico Madrid trước đây. Ở trận lượt đi La Liga mùa giải hiện tại, Barcelona thua Atletico Madrid 1-2. Ngoài ra đoàn quân HLV Flick còn từng hòa 4-4 trước đối thủ này ở bán kết lượt đi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

HLV Flick chia sẻ trước trận: "Chúng tôi đã chơi 2 trận rất hay trước Atletico Madrid, nhưng thiếu sự tập trung vào những thời điểm quan trọng. Trong trận đầu tiên, cả đội không tập trung vào cuối trận và bị trừng phạt. Đến trận thứ hai, chúng tôi mắc sai lầm cả ở đầu trận và cuối trận. Nếu mắc sai lầm trước Atletico Madrid, họ sẽ tận dụng và trừng phạt bạn ngay lập tức".

HLV Flick cẩn trọng trước ngày gặp Atletico Madrid

Cuộc đua vô địch La Liga hiện diễn ra căng thẳng. Nhiều người đánh giá trận cầu tới giữa Barcelona và Atletico Madrid sẽ trở thành bước ngoặt của cuộc đua này. Tuy nhiên HLV Flick không nghĩ như vậy: "Đây chỉ là 1 trận đấu, chúng tôi còn chặng đường dài phía trước. Nhưng nếu thắng trận, chúng tôi sẽ có thêm sự tự tin và củng cố niềm tin.

Atletico Madrid có đội hình tuyệt vời. Họ có kinh nghiệm và thể lực tốt, nên tôi không nghĩ việc phải đá hiệp phụ ở trận gặp Real Madrid vừa qua sẽ ảnh hưởng đến họ ở trận tới".

HLV Flick còn tỏ ra thông cảm với Alvarez, người không may dứt điểm 2 chạm ở loạt luân lưu trước Real Madrid: "Đó là một tình huống không may, tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Alvarez là cầu thủ tuyệt vời, một trong những tiền đạo hàng đầu hiện nay nhưng điều không may vẫn xảy ra với cậu ấy".