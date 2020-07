Công an Nam Định dùng lực lượng tinh nhuệ bảo vệ sân Thiên Trường

Chiều 13/9, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập tất cả các đơn vị công an liên quan để phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh này lên phương án bảo vệ an ninh an toàn sân Thiên Trường theo hướng “siết chặt tối đa an ninh” trong trận đấu giữa Nam Định và CLB TP.Hồ Chí Minh tới đây.

Vào ngày 15/9 tới đây, chủ nhà Nam Định sẽ tiếp CLB TPHCM tại V.League 2019. Rút kinh nghiệm từ sự cố đốt pháo sáng gây thương tích trên sân Hàng Đẫy, BTC sân Thiên Trường (Nam Định), chính quyền địa phương đã sớm lên phương án siết chặt an ninh, an toàn cho trận đấu.

Theo đó, Công an tỉnh Nam Định đã lập phương án sẽ huy động số lượng lớn nhất từ trước đến nay trong việc bảo vệ sân, lên tới 384 cán bộ, chiến sỹ công an từ các đơn vị trong ngành để đảm bảo trận đấu này không có pháo sáng, không có hành vi quá khích, phản văn hoá.

Trước trận đấu, lực lượng công an sẽ phối hợp với an ninh của sân rà soát "làm sạch" toàn bộ sân, không cho phép tình huống lọt lưới, cất giấu sẵn pháo sáng hay bất kỳ vật dụng gì không được phép mang vào sân.

Ngoài các vòng kiểm soát ở các cửa các khán đài công an Nam Định còn lập các vòng an ninh quanh tường bao sân tiếp giáp với các đường phố để ngăn chặn việc tung "hàng nóng" vào sân qua tường bao.

Trong sân Thiên Trường, các lực lượng chức năng cũng sẽ siết chặt an ninh. Cụ thể, ngoài hàng trăm cảnh sát cơ động đứng trên đường piste lập thành hàng rào đề phòng trường hợp CĐV tràn xuống sân, tất cả các khán đài đều có công an chốt tại các vị trí nhạy cảm. Trong đó, Công an thành phố Nam Định đã bố trí lực lượng tinh nhuệ nhất là cảnh sát hình sự và cảnh sát điều tra tổng hợp trực tại khán đài B, nơi thường tập trung những CĐV Nam Định cuồng nhiệt nhất.

Thông tin với Tiền Phong, đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khẳng định sẽ bố trí lực lượng đủ để bảo đảm an ninh và sẽ xử lý nghiêm đối với bất kỳ hành vi quá khích, vi phạm pháp luật nào xảy ra trên sân Thiên Trường trong trận đấu Nam Định gặp CLB TP.HCM vào ngày 15/9 cũng như trong các trận đấu còn lại của mùa giải.

Ông Long cho biết: "Ngoài các vòng an ninh trên, Công an Nam Định sẽ lập các tổ công tác đặc biệt, trạng bị đầy đủ phương tiện, công cụ để đối phó với các tình huống "nóng" tại sân vận động Thiên Trường".

Như tin đã đưa, trên sân Hàng Đẫy, trong trận Hà Nội-Nam Định tối 11/9 vừa qua, một số CĐV quá khích được cho là của đội Nam Định đã đốt hàng chục quả pháo sáng, ném xuống sân. Ở phút 56, họ bắn một quả pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A, trúng vào chân nữ CĐV tên T.H.A, khiến cô phải nhập viện cấp cứu.

Sáng nay, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định ra án phạt BTC sân Hàng Đẫy phải tổ chức 2 trận đấu tiếp theo của CLB Hà Nội ở mùa giải 2019 không có khán giả. Cùng với lỗi để CĐV đốt pháo sáng, ném đồ vật và chửi quan chức trên sân, CLB Nam Định bị phạt 85 triệu đồng. VFF đồng thời cấm CĐV Nam Định tới sân khách 2 trận kế tiếp của đội bóng.

Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành Công ty CP Bóng đá Dược Nam Hà- Nam Định cho biết, hiện tại điểm số của Nam Định nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng nên dự đoán các trận đấu còn lại của mùa giải đều sẽ rất căng thẳng, dễ gây kích động CĐV thành Nam.

Thừa nhận việc bán vé qua Hội CĐV trước đây còn nhiều bất cập, dễ gây tâm lý căng thẳng đối với một số khán giả không mua được vé hay phải mua vé với giá "chợ đen" đắt đỏ, ông Toán và lãnh đạo Ban quản lý sân Thiên Trường cho biết từ trận đấu này sẽ bỏ bán vé qua Hội CĐV mà sẽ bán trực tiếp cho khán giả tại các quầy vé ở sân.

Để phối hợp với lực lượng công an đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trận đấu ngày 15/9 sắp tới cũng như các trận đấu còn lại của mùa giải diễn ra trên sân Thiên Trường, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Nam Định cho biết, sẽ phối hợp thực hiện các kiến nghị của phía công an như lắp đặt camera giám sát trên sân, bố trí tối đa lực lượng tham gia bảo vệ sân.

Đặc biệt, Sở VH-TT-DL và Công ty CP Bóng đá Dược Nam Hà- Nam Định sẽ làm việc với Hôi CĐV để thuyết phục, vận động các CĐV không tham gia vào các hành vi đốt pháo sáng, ném chai lọ, giàu dép xuống sân hay nói tục, chửi bậy, có hành vi thiếu văn hoá trên sân.

