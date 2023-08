Công an Hà Nội hướng đến kỳ tích 20 năm mới có một lần

Hai thập niên, một hành trình

Trước vòng đấu cuối cùng, Công an Hà Nội đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Hai trong số đó đến từ màn đối đầu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch là Hà Nội FC và Viettel. Điều đó giúp Công an Hà Nội sở hữu lợi thế lớn trước vòng đấu cuối cùng, khi họ hơn Hà Nội FC 2 điểm và có hiệu số vượt trội. Xét về mặt lý thuyết, trong trường hợp Công an Hà Nội hòa CLB Thanh Hóa ở vòng cuối, Hà Nội FC phải thắng Viettel với cách biệt 6 bàn trở lên mới có thể vô địch. Nhưng với phong độ lên cao thời gian gần đây, Công an Hà Nội hẳn sẽ hướng đến một chiến thắng thuyết phục ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Chiếc cúp V.League 2023 cũng sẽ biến Công an Hà Nội trở thành một trong những nhà vô địch đặc biệt nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Họ đứng trước cơ hội trở thành CLB hiếm hoi giành ngôi vô địch hạng đấu cao nhất trong mùa bóng đầu tiên góp mặt. Trước đó, đội bóng duy nhất làm được điều này là Hoàng Anh Gia Lai.

Tại V.League 2003, HAGL đã giành ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục. Đây là điều được dự đoán trước, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng phố Núi thuở ấy là CLB đi đầu phong trào doanh nghiệp làm bóng đá. Khi HAGL còn chơi bóng ở giải hạng Nhất, bầu Đức đã bạo chi để chiêu mộ Kiatisuk.

Sau "Zico", hàng loạt tuyển thủ Thái Lan như Dusit, Chukiat, Sakda, và cả HLV Arjhan Somgamsak cũng đến HAGL. Nhưng sức mạnh của đội bóng phố Núi không chỉ đến từ các ngoại binh. HAGL ngày đó được ví như Dream Team, với các cầu thủ đá chính đều có thời gian được gọi lên đội tuyển quốc gia. Những ngôi sao từng đến Gia Lai theo tiếng gọi của bầu Đức có Văn Hạnh, Mạnh Dũng, Phi Hùng, Minh Đức, Hữu Đang, Sĩ Hùng, Việt Thắng. Đối thủ khi đấu với HAGL đều thừa nhận không thể đánh bại đội bóng phố Núi vì họ quá mạnh. Ngôi vô địch đến với HAGL như một điều tất yếu khi họ nắm trong tay những con người giỏi nhất.

Khác HAGL 20 năm trước, Công an Hà Nội không sở hữu sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Ngoại binh của CLB không phải những hợp đồng bom tấn, và có người đã phải ra đi giữa mùa giải. Cuộc đua đến ngôi vô địch của họ trong mùa giải năm nay cũng gặp ít nhiều khó khăn với những kết quả không tốt ở nửa đầu giai đoạn 2. Nhưng khi các ngôi sao dần đạt phong độ vốn có, Công an Hà Nội đã chơi đúng như kỳ vọng. Công an Hà Nội không có ngoại binh quá xuất sắc, nhưng bù lại, họ sở hữu những nội binh hàng đầu. Tấn Tài, Văn Thanh, Quang Hải đã biến CLB này trở thành đội tuyển quốc gia thu nhỏ với những màn phối hợp nhuần nhuyễn.

Thận trọng và bình tĩnh

"Chúng tôi có thể đánh bại Công an Hà Nội vì họ đã nôn nóng xông lên từ đầu, muốn giải quyết sớm trận đấu". Đó là phát biểu của HLV Chu Đình Nghiêm sau khi Hải Phòng bất ngờ đánh bại Công an Hà Nội 2-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng thành phố Cảng khi đó không có phong độ tốt, nhưng họ đã gây bất ngờ với một chiến thắng đầy thuyết phục. Trận thua Hải Phòng và lời nhắc nhở của HLV Chu Đình Nghiêm là minh chứng cho thấy Công an Hà Nội càng phải thận trọng trước những tình huống then chốt. Trận đấu với CLB Thanh Hóa, vì thế, cũng là nơi Công an Hà Nội không được phép mắc sai lầm. Họ cần bình tĩnh triển khai lối chơi để nhắm đến mục tiêu tốt nhất.

Ở giai đoạn 1, Công an Hà Nội từng đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Công an Hà Nội được phép chủ quan trước trận đấu cuối cùng. CLB Thanh Hóa chơi không tồi trong giai đoạn 2, và họ vừa thể hiện bản lĩnh bằng việc đánh bại Viettel để giành chức vô địch Cúp Quốc gia. Dưới thời HLV Velizar Popov, CLB Thanh Hóa đã vươn mình trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất V.League. Đội bóng này không sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng chất lượng các cầu thủ rất đồng đều. Màu cờ sắc áo của CLB Thanh Hóa cũng là điều không thể bỏ qua, khi phần lớn cầu thủ đội một là người xứ Thanh.

Danh hiệu Cúp Quốc gia sẽ tiếp thêm động lực cho CLB Thanh Hóa trên con đường ngăn cản Công an Hà Nội đến ngôi vô địch. Trong bối cảnh đó, điểm tựa sân nhà sẽ giúp đội bóng Thủ đô có thêm sự tự tin. Trận đấu sắp tới hứa hẹn là ngày sân Hàng Đẫy chật kín khán giả đến theo dõi, cổ vũ. Một trong những tín hiệu lạc quan cho Công an Hà Nội trước trận gặp Thanh Hóa là việc Quang Hải đã vào guồng.

Trong trận đấu với Viettel, cầu thủ sinh năm 1997 đã có bàn thắng đầu tiên cùng CLB. Pha lập công này như một cú đánh giúp Quang Hải gỡ bỏ hoàn toàn áp lực trên vai để hướng về những trận đấu tiếp theo. Bên cạnh Quang Hải, những nội binh khác như Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh đã sớm thể hiện phong độ ổn định sau từng trận đấu. Bộ ba ngoại binh Raphael Success, Gustavo Henrique và Jhon Cley cũng dần cho thấy sự đáng tin cậy trong những pha tấn công. Chỉ cần Công an Hà Nội chơi đúng khả năng, ngôi vô địch sẽ khó có khả năng vuột khỏi tay HLV Trần Tiến Đại và các học trò.

VAR áp dụng ở trận đấu của Công an Hà Nội Màn so tài giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa là lần thứ 5 công nghệ VAR được sử dụng tại V.League 2023. Công an Hà Nội cũng trở thành CLB thứ hai tại mùa giải năm nay, sau Hải Phòng, thi đấu ở 2 trận liên tiếp có VAR. Trước đó, VAR cũng được áp dụng trong màn so tài giữa Công an Hà Nội và Viettel. Trong thời gian đầu VAR xuất hiện tại V.League, Ban tổ chức giải chỉ áp dụng với những trận đấu không có tính chất đua vô địch. Nhưng ở 2 vòng cuối, VPF đã đưa VAR vào những trận đấu trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch V.League của Công an Hà Nội. Việc này nhằm đảm bảo khách quan, công bằng trong những trận cầu đinh. Ở một diễn biến khác, trận đấu giữa Hà Nội FC và Viettel trên sân Mỹ Đình sẽ không áp dụng công nghệ VAR. Theo chia sẻ từ phía VPF, ban đầu họ lên kế hoạch dùng VAR ở cuộc đấu này. Nhưng sau khi tham khảo thông tin từ FIFA, VPF đã quyết định chuyển VAR sang trận đấu của Công an Hà Nội.

