Công an Hà Nội đang vui thì V.League tạm dừng…

Tại vòng 7 V.League 2023, Công an Hà Nội đã có chiến thắng đậm 4-0 trước Nam Định. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Paulo Foiani sau chuỗi trận toàn hoà và thua. Trước đó, Công an Hà Nội đã đánh bại Bình Dương ngay tại sân Gò Đậu. Cho đến trước khi 3 cặp đấu cuối cùng ở vòng 7 (chiều 17/4) khép lại, Công an Hà Nội xếp thứ 4 với 11 điểm.

Chiến thắng Nam Định chứng kiến sự thăng hoa trở lại của Công an Hà Nội sau trận mở màn gặp Bình Định (thắng 5-0). Từ vòng đấu thứ 2 đến vòng đấu thứ 5, Công an Hà Nội đã thua hai đội mạnh là Hà Nội FC và Công an Hà Nội, sau đó hoà Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng. Đó là quãng thời gian mà thậm chí tương lai của huấn luyện viên Paulo Foiani đã bị đặt dấu hỏi.

Đáng chú ý, trận trong trận thắng Nam Định, Công an Hà Nội không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Paulo Foiani, thay vào đó là trợ lý Flavio Luiz. “Tôi không có gì bất ngờ cả. Công an Hà Nội đang có phong độ cao và luôn hướng đến mục tiêu 3 điểm. Qua từng trận, số bàn thắng của chúng tôi tăng dần lên. Chúng tôi còn có những cầu thủ như Văn Hậu và Văn Thanh, là những người có thể chơi tốt cả tấn công lẫn phòng ngự”.

Đấy cũng là trận đấu mà những gương mặt trẻ của Công an Hà Nội đã để lại dấu ấn. “Tôi tin tưởng ở những cầu thủ trẻ mà chúng tôi đang có. Họ đang đóng góp nhiều cho đội bóng. Họ có kỹ năng, có tiềm năng và tôi tin họ sẽ có nhiều đóng góp cho các cấp độ đội tuyển trong tương lai. Cả bốn cầu thủ này đều đang có thể lực tốt, giàu tiềm năng ở CLB. Tôi hy vọng khi lên tuyển, họ sẽ giữ được sự tập trung để tiếp tục thể hiện khả năng của mình”.

CLB Công an Hà Nội đã lấy lại đà thăng hoa. Ảnh: VPF.

Việc Công an Hà Nội thắng đậm Nam Định – đội bóng đang hưng phấn, là hiện tượng của giải được xem là bất ngờ. Chiến thắng mang đến cho thầy trò huấn luyện viên Paulo Foiani không chỉ là điểm số quan trọng mà còn là đà hưng phấn. Đội bóng từ chỗ được kỳ vọng, hoài nghi và bây giờ là hi vọng mới. Vấn đề của Công an Hà Nội chính là làm sao phát huy sức mạnh của các ngôi sao trong đội hình.

Công an Hà Nội đã lấy lại sự thăng hoa sau hai chiến thắng liên tiếp, thế nhưng họ sẽ không thể kéo dài mạch cảm xúc đó liên tiếp khi V.League 2023 sẽ tạm dừng để U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32. Vòng 8 V.League 2023 sẽ trở lại vào nửa cuối tháng 5. Theo lịch, Công an Hà Nội sẽ gặp TPHCM vào ngày 21.5.

Với quãng nghỉ dài này có thể khiến cục diện V.League 2023 có những thay đổi lớn. Đó là một vấn đề mà huấn luyện viên Paulo Foiani cần có sự tính toán kĩ lưỡng cho thời gian trở lại. Điểm cộng chính là 4 cầu thủ trẻ của Công an Hà Nội là: Văn Đô, Quang Thịnh, Tuấn Dương, Văn Phương đều góp mặt trong danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Những cầu thủ này có thể đóng góp cho Công an Hà Nội khi trở lại sân chơi V.League.

Câu chuyện V.League nghỉ dài là điều mà các đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu đều không mong muốn. Có nhiều ý kiến trực tiếp từ các huấn luyện viên đã lên tiếng về vấn đề này ở quãng thời gian trước đây khi V.League tạm nghỉ để nhường chỗ cho U20 Việt Nam dự giải U20 Châu Á.

Thực tế, ở các nước khu vực Đông Nam Á, nhất là Thái Lan, một số câu lạc bộ đã không nhả quân khi các giải đấu của các đội tuyển quốc gia không thuộc hệ thống FIFA Day. Thậm chí, giải vô địch quốc gia cũng không tạm dừng. Đây là điều đòi hỏi các đội tuyển quốc gia luôn phải trong tâm thế chuẩn bị các phương án. Với Công an Hà Nội, họ đã có sự trở lại với những trận đấu đầy hi vọng, nhưng thật tiếc cuộc vui phải tạm dừng. Hi vọng, khi V.League trở lại, Công an Hà Nội sẽ vẫn có được phong độ ổn định.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 có tân trưởng đoàn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định phê duyệt thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 trong chiều 17/4 với tổng số thành viên là 1.003 người. Theo đó, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia lần này là ông Đặng Hà Việt. Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 còn có hai Phó Đoàn là Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục Thể dục - Thể thao) – ông Hoàng Quốc Vinh và Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục Thể dục – Thể thao) – ông Ngô Ích Quân. Trong danh sách Đoàn thể thao Việt Nam, các thành viên chính thức là cầu thủ bóng đá nam U22 và bóng đá nữ chưa được công bố và sẽ có tới đây khi các ban huấn luyện chính thức đăng kí với Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 32. Ở danh sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, lãnh đạo bóng đá nam là ông Đoàn Anh Tuấn còn lãnh đạo bóng đá nữ là ông Lưu Quang Điện Biên. Thể thao Việt Nam đăng kí thi đấu SEA Games 32 ở các môn điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, lặn), cử tạ, thể dục (thể dục dụng cụ, thể dục aerobic), breaking – khiêu vũ thể thao, xe đạp, karate, judo, taekwondo, wushu, pencak silat, đấu kiếm, nhóm võ thuật (jujitsu, kickboxing, arnis – võ gậy, kun khmer, vovinam), vật, boxing, kun botakor, môn thể thao hiện đại (triathlon, duathlon), bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ), bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền (bãi biển, trong nhà), bóng rổ (5x5, 3x3), golf, quần vợt, cầu mây, bi sắt, billiards & snooker, sailing, cờ (cờ tướng, cờ ouk chatrang), thể thao điện tử - esports. Trong danh sách, đội điền kinh có nhiều tuyển thủ nhất: 55 vận động viên và đội esports: 44 vận động viên. Đội ngũ bác sĩ, kĩ thuật viên, nhân viên y tế của Đoàn thể thao Việt Nam gồm 31 người (trong đó có 3 bác sĩ của đội tuyển bóng đá nam U22, 2 bác sĩ của đội bóng đá nữ), do bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền làm Trưởng ban. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 sẽ tổ chức Lễ xuất quân vào tối 19/4 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội và các thành viên chính, trong đó có Trưởng Đoàn, hai Phó Đoàn, sẽ lên đường di chuyển đến Campuchia vào ngày 3/5. Chỉ tiêu của thể thao Việt Nam là giành từ 100 tới 120 tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. H.H

