CLB Công an Hà Nội và công thức chiến thắng đến từ những "kép phụ"

Làm khách đến sân của Becamex Bình Dương tại vòng 6 V.League 2023, Công an Hà Nội có quá nhiều điều phải bận tâm. Đó là chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó 2 thất bại và 2 trận hòa. Đặc biệt, việc để CLB Hải Phòng cầm hòa trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu vừa qua khiến đội bóng này tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Nó đẩy Công an Hà Nội FC vào tình thế buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn bắt đầu rơi vào chuỗi khủng hoảng.

Sau chiến thắng tại vòng 6 vừa qua, tinh thần của CLB Công an Hà Nội đang lên cao. Ảnh: CAHN FC.

Đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò HLV Paulo Foiani, trong bối cảnh họ thiếu đi cả Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu và chân sút chủ lực Juhvel ở vòng đấu này. Trong khi đó, đối thủ Becamex Bình Dương cũng đang rất khát điểm, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, chính trong thời điểm gian khó nhất, CLB Công an Hà Nội vẫn tìm được chiến thắng theo cách thuyết phục, với điểm nhấn từ chính những nội binh của đội bóng này.

Dù phải làm khách nhưng đội bóng Thủ đô không hề e ngại đối thủ. Trái lại, họ còn liên tục pressing từ sớm để đẩy hàng thủ của Bình Dương rơi vào trạng thái bị động. Một trong số đó đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số khi Lê Văn Đô kết thúc gọn gàng sau đường chuyền dọn cỗ của tiền đạo Gustavo. Và cũng chỉ cần có 2 phút, CLB Công an Hà Nội đã gia tăng cách biệt. Lần này, đến lượt Văn Trung tạo ra điểm nhấn bằng một cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Dẫu cho CLB Công an Hà Nội phải trải qua 15 phút cuối tương đối vất vả sau khi bị Becamex Bình Dương rút ngắn khoảng cách nhưng họ vẫn bảo toàn được tỷ số và rời Bình Dương với 3 điểm trọn vẹn.

Những nhân tố trẻ hoặc mới như Lê Văn Đô có thể là chìa khóa cho lối chơi của CLB Công an Hà Nội trong thời gian tới. Ảnh: CAHN FC.

Không dễ để HLV Paulo Foiani có thể tìm ra công thức chiến thắng với những kép phụ, với Lê Văn Đô hay Văn Trung khi những nhân tố chính được đưa về như Phan Văn Đức hay Tô Văn Vũ gặp chấn thương hoặc đánh mất phong độ. Nhưng chính từ sự không may mắn đó, Công an Hà Nội lại tìm được những mảnh ghép còn thiếu từ sự máu lửa của những cầu thủ trẻ. Chính sự máu lửa ấy đã đem đến chiến thắng đầy quan trọng cho đội bóng từ Thủ đô.

Về mặt lối chơi, CLB Công an Hà Nội đã không ngần ngại chọn cách tiếp cận mạo hiểm, với việc đẩy cao đội hình để áp sát đối thủ ngay từ phần sân nhà. Một Becamex Bình Dương vốn không mạnh ở tuyến giữa, nay lại thiếu đi Moses đã gặp phải những sự lúng túng nhất định. Một trong số đó đã đem đến bàn mở tỷ số cho đội khách của Lê Văn Đô khi hiệp 1 chuẩn bị khép lại.

Sự quả cảm của họ đến từ những phút cuối, với một đội hình toàn nội binh trên sân. Ấy thế mà hàng thủ do Huỳnh Tấn Sinh chỉ huy vẫn hóa giải hầu hết những tình huống treo bóng vào trong để tận dụng lợi thế về chiều cao cũng như sự càn lướt của Rimario hay Tiến Linh.

Sự quả cảm cũng đến từ cách lựa chọn nhân sự của HLV Foiani, khi ông sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ thuộc lứa U23 như Hà Văn Phương hay Giáp Tuấn Dương vào sân trong hiệp 2. Nếu như có dự khán trận đấu này, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Troussier rõ ràng sẽ có lý do để hài lòng.

Sau những chệch choạch ở những vòng đấu trước, CLB Công an Hà Nội đang cho thấy những dấu hiệu tốt. Ảnh: CAHN FC.

Chiến thắng đầu tiên kể từ vòng 1 V.League 2023 đem đến cho Công an Hà Nội FC nhiều tín hiệu lạc quan. Họ đã thể hiện một lối chơi mạch lạc hơn, có nét hơn và bài bản hơn. Khi một dàn những cầu thủ mới đã thực sự hòa nhập, họ đang bắt đầu được hưởng những thành quả. Một chiến thắng đem đến ý nghĩa giải tỏa cho đội bóng này, nhất là sau những gì họ đã phải trải qua từ đầu mùa giải đến giờ.

Trước mắt, CLB Công an Hà Nội sẽ là cuộc đối đầu được dự đoán rất khó khăn với Thép Xanh Nam Định trên sân Hàng Đẫy vào ngày 16/4 tới đây. Tuy nhiên chiến thắng trước Becamex Bình Dương có thể là bước ngoặt để đưa đội bóng ngành Công an trở lại với cuộc đua ở V.League năm nay. Hãy chờ xem liệu công thức với những "kép phụ" của HLV Paulo Foiani có thực sự giúp CLB Công an Hà Nội trở lại đúng vị thế thành một đội bóng lớn ở V.league năm nay hay không!

Nguồn: https://cand.com.vn/the-thao/clb-cong-an-ha-noi-va-cong-thuc-chien-thang-den-tu-nhung-kep-phu-i6...Nguồn: https://cand.com.vn/the-thao/clb-cong-an-ha-noi-va-cong-thuc-chien-thang-den-tu-nhung-kep-phu-i690075/