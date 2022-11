CLB Công an Hà Nội chiêu mộ Phan Văn Đức & thủ môn Bùi Tiến Dũng?

Sau khi vô địch giải hạng Nhất 2022 và giành vé thăng hạng V-League 2023, CLB bóng đá Công an Nhân dân đã chính thức được chuyển giao về Công an TP Hà Nội quản lý, qua đó đổi tên thành CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Thông báo của Công an TP Hà Nội tối ngày 28/11.

Để chuẩn bị cho V-League 2023, CLB Công an Hà Nội đã bắt đầu tập trung và tập luyện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Theo kế hoạch, đội bóng Công an Hà Nội sẽ sử dụng sân vận động Hàng Đẫy làm sân thi đấu cho các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia năm 2023.

Tối ngày 28/11, cổng thông tin điện tử của Công an TP Hà Nội đã chính thức ra thông báo về việc CLB Công an Hà Nội chuẩn bị trình làng hàng loạt tân binh, trong đó có nhiều ngôi sao đã và đang khoác áo ĐTQG Việt Nam.

“Những cầu thủ mới của CLB Công an Hà Nội trải đều ở cả ba tuyến. Hàng tiền đạo là cầu thủ Nguyễn Xuân Nam, Vua phá lưới giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2011; Vua phá lưới V-League 2 năm 2019; Á quân Siêu cúp quốc gia cùng CLB TP Hồ Chí Minh năm 2019. Ở hàng tiền vệ, CLB Công an Hà Nội chiêu mộ danh thủ Phan Văn Đức với nhiều kỳ vọng.

Phan Văn Đức có thể thi đấu cho Công an Hà Nội ở V-League 2023.

Đây là cầu thủ được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam, là chân sút tạo nên nhiều siêu phẩm, là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công của CLB Sông lam Nghệ An những năm vừa qua. Một hậu vệ cánh ấn tượng, tài năng, giàu kinh nghiệm vừa về đầu quân cho CLB Công an Hà Nội là Sầm Ngọc Đức.

Bùi Tiến Dũng, cầu thủ từng được giới mộ điệu Việt Nam xem như “thủ môn quốc dân” sau màn trình diễn chói sáng cùng U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc) vào năm 2018 là cái tên tiếp theo được Ban huấn luyện của Câu lạc bộ Công an Hà Nội công bố sẽ đứng trong đội hình của đội bóng. Thủ thành người Thanh Hóa đang trên đường tới Hà Nội kiểm tra y tế và dự kiến ra mắt đội bóng trong tuần này”, thông báo của CLB Công an Hà Nội trên cổng thông tin điện tử của Công an TP Hà Nội ghi rõ.

Ngoài trường hợp của Phan Văn Đức, Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Nam, CLB bóng đá Công an Hà Nội còn có sự phục vụ của cựu tiền đạo U23 Việt Nam Hồ Ngọc Thắng, hay một số cầu thủ trẻ như Phạm Gia Hưng, Trần Văn Trung,…

Với tham vọng đưa đội bóng ngành Công an trở lại thời kỳ huy hoàng, CLB Công an Hà Nội có thể đón thêm một số ngôi sao của bóng đá Việt Nam thời gian tới. Trong đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng là cái tên tiếp theo đầu quân cho CLB Công an Hà Nội dưới hình thức cho mượn từ Hà Nội FC. Được biết, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức đang là ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV trưởng CLB Công an Hà Nội.

“CLB SLNA vẫn còn hợp đồng với Phan Văn Đức” Tối 28/11, fanpage chính thức của CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An (có tích xanh) đã lên tiếng về những thông tin chuyển nhượng liên quan đến Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức. Theo đó, trang chủ đội bóng xứ Nghệ khẳng định Quế Ngọc Hải lẫn Phan Văn Đức vẫn là người của SLNA. “Thời gian qua, có một số thông tin đề cập đến việc cầu thủ Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức sẽ rời SLNA để chuyển đến một CLB mới để thi đấu. Về thông tin này, CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An xin thông báo như sau. Hiện tại, cả 02 cầu thủ Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức vẫn còn thời hạn hợp đồng với CLB. Trường hợp của trung vệ Quế Ngọc Hải, đội trưởng SLNA có nguyện vọng mong muốn ở lại cống hiến cho đội bóng và giải nghệ trong màu áo đội bóng quê hương. Riêng trường hợp của cầu thủ Phan Văn Đức, như đã thông tin, CLB SLNA vẫn còn hợp đồng với cầu thủ sinh năm 1996 đến năm 2024. CLB SLNA luôn tôn trọng những thoả thuận cũng như nguyện vọng của các cầu thủ. Nếu có bất kỳ thông tin gì về việc ký mới, giải phóng hợp đồng, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi xin trân trọng thông báo để quý khán giả, người hâm mộ được biết”, thông báo của CLB SLNA cho hay.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/clb-cong-an-ha-noi-chieu-mo-phan-van-duc-thu-mon-bui-tien-dung...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/clb-cong-an-ha-noi-chieu-mo-phan-van-duc-thu-mon-bui-tien-dung-c28a43626.html