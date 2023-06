HLV Troussier bất ngờ gọi cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh lên U23 Việt Nam

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế mang tên U23 Panda Cup 2023 được tổ chức tại Thành Đô (Trung Quốc) vào giữa tháng 6/2023. Tuy nhiên, giải đấu kể trên đã bị hoãn do vướng lịch bảo dưỡng các sân vận động.

Andrej Nguyễn An Khánh được HLV Troussier gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Dù không dự U23 Panda Cup 2023, nhưng U23 Việt Nam vẫn sẽ hội quân vào đầu tháng 6 này như kế hoạch dự kiến ban đầu. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tập trung, tập luyện cùng thời điểm với ĐT Việt Nam hội quân vào dịp FIFA Days tháng 6/2023.

Đợt tập trung này của U23 Việt Nam nằm trong kế hoạch hướng đến vòng loại U23 châu Á 2024. Đầu giờ chiều ngày 2/6, HLV Philippe Troussier đã chính thức công bố danh sách tập trung 25 tuyển thủ U23 Việt Nam.

Về cơ bản, ông thầy người Pháp vẫn gọi lên tuyển những gương mặt vừa giành tấm huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 32 như Quang Thịnh, Tiến Long, Tuấn Tài, Duy Cương, Ngọc Thắng, Minh Trọng, Văn Cường, Công Đến, Đức Phú, Thái Sơn, Văn Khang, Nhật Nam, Văn Trường, Văn Tùng, Quốc Việt,… Bên cạnh đó, HLV Troussier trao cơ hội cho một số cầu thủ lỡ hẹn với SEA Games 32 là Võ Nguyên Hoàng (PVF CAND), Hoàng Văn Toản (CAHN).

Lê Văn Đô và Nguyễn Thanh Nhàn không thể góp mặt trong đợt tập trung này của U23 Việt Nam do đang điều trị chấn thương.

Đáng chú ý, HLV Philippe Troussier quyết định “thử việc” nhiều gương mặt mới, như thủ thành Nguyễn Văn Việt (SLNA), hậu vệ Nguyễn Đức Anh (Hà Nội). Thủ thành Nguyễn Văn Việt vừa có màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo CLB SLNA khi có cơ hội được bắt chính ở 2 vòng đấu mới đây tại V-League 2023.

Nguyễn Đức Anh từng được góp mặt trong đội hình ĐT U20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đặc biệt, HLV Troussier còn điền tên một cầu thủ trẻ Việt kiều vào danh sách tập trung U23 Việt Nam là Andrej Nguyễn An Khánh.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam.

Theo tìm hiểu, Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005, có bố là người gốc Đô Lương, Nghệ An. Cầu thủ Việt kiều mới 18 tuổi này đang khoác áo CLB U19 Sigma Olomouc của Cộng hoà Séc (CH Séc) và được đích thân HLV Philippe Troussier đề xuất triệu tập. Vị trí chơi bóng sở trường của Andrej Nguyễn An Khánh là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.

Với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng Nhất CH Séc. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh đã ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội. Hiện tại, An Khánh cũng là thành viên của U18 CH Séc.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 5/6 tới tại Hà Nội. Trong giai đoạn tập trung này, đội sẽ có 2 trận đấu giao hữu được ban huấn luyện đánh giá cao về chất lượng. Đó là trận gặp CLB Công An Hà Nội vào ngày 14/6 tại Trung tâm PVF và trận gặp CLB Hải Phòng ngày 17/6 trên sân Lạch Tray.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hlv-troussier-bat-ngo-goi-cau-thu-viet-kieu-andrej-nguyen-an-k...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hlv-troussier-bat-ngo-goi-cau-thu-viet-kieu-andrej-nguyen-an-khanh-len-u23-viet-nam-c28a54301.html