Chuyện 'ghế nóng' ở V-League

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 00:08 AM (GMT+7)

V-League 2021 mới trải qua 9 vòng đấu, nhưng đã có 5 huấn luyện viên chia tay các câu lạc bộ theo những cách khác nhau.

HLV Phan Thanh Hùng là người thứ 5 chia tay “ghế nóng” V-League 2021. Ảnh: CTV

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là người mới nhất gia nhập danh sách “thất nghiệp” tại V-League. Ông là huấn luyện viên thứ 5 chia tay “ghế nóng”. Trước đó, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia tay Sài Gòn nhường chỗ cho ông Shimoda sau 3 vòng đầu tiên như một sự chuyển giao. Nhưng sau 3 trận đấu, ông Shimoda lại phải rời ghế vì không thể giành nổi 1 điểm cho Sài Gòn. Trợ lý Phùng Thanh Phương là người lên thay thế.

Sau đó, đến lượt huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia tay Hà Nội vì những thành tích không tốt của đội bóng này ở giai đoạn đầu mùa giải. Người tạm thời thay thế là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Sau vòng đấu thứ 10, ông Phúc nhiều khả năng sẽ nhường chỗ cho huấn luyện viên Park Choong Kyun (Hàn Quốc).

Những chiếc ghế của các huấn luyện viên V-League đang “nóng” lên qua từng trận đấu. Điều đó cũng mang đến cho V-League sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề chính là nó kéo theo những sự thiếu ổn định. Như Hà Nội, họ chuẩn bị có huấn luyện viên thứ ba trong một mùa giải, thế nhưng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề nội tại.

Mới đây, huấn luyện viên Phạm Minh Đức cũng chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vì thành tích không tốt. Người thay thế ông là huấn luyện viên Nguyễn Thành Công - người cũng vừa chia tay Quảng Nam ở giải hạng Nhất Quốc gia vì thành tích không tốt.

Đa phần những cuộc chia tay đều vì lý do thành tích, riêng cuộc chia tay của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là đáng để đặt dấu hỏi. Ông Hùng có đưa ra giải thích rằng: “Trước đó tôi có đi khám và bác sĩ nói bị bệnh liên quan tới tim, sức khỏe hiện tại của tôi không tốt để tiếp tục dẫn dắt Bình Dương, vì vậy tôi đã viết đơn lên lãnh đạo để xin thôi chức huấn luyện viên”.

Vấn đề sức khỏe là lý do ông Hùng và nhiều huấn luyện viên khác viện dẫn khi chia tay một đội bóng. Sau khi mùa giải 2015 kết thúc, ông Phan Thanh Hùng đã nói lời chia tay Hà Nội sau 6 năm gắn bó. Lý do mà ông đưa ra thời điểm đó cũng là vấn đề sức khỏe, vị huấn luyện viên này cũng tuyên bố sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau đó không lâu, ông đã nhận lời dẫn dắt Than Quảng Ninh ở V-League 2016. Đấy cũng là giai đoạn mở ra một thời kỳ mới cho đội bóng đất Mỏ với những danh hiệu và sự ổn định ở V-League.

V-League 2021 là mùa giải đầu tiên ông Hùng dẫn dắt Bình Dương sau khi chia tay Than Quảng Ninh ở mùa giải năm ngoái. Ông ít nhiều để lại dấu ấn từ đầu mùa giải với Bình Dương. Sau 9 vòng đấu, Bình Dương đang xếp thứ 6, đó là vị trí hoàn toàn có thể chấp nhận được với một người mới. Nhưng có thể trận thua trước Than Quảng Ninh ở vòng 7 và thua Sông Lam Nghệ An ở vòng 9 đóng vai trò không nhỏ trong việc ông chia tay đội bóng.

Việc ông Hùng chia tay Bình Dương một cách đầy bất ngờ cũng mang đến một thông điệp cho những chiếc “ghế nóng” khác ở V-League. Các đội bóng chia tay huấn luyện viên không chỉ vì áp lực thành tích mà đó còn là những vấn đề có thể đến từ sự bất ổn nội bộ. Đây cũng là một sự khắc nghiệt khác ở V-League.

Trong số 3 huấn luyện viên ngoại đang làm việc ở V-League, chỉ có Kiatisak đang thăng hoa cùng Hoàng Anh Gia Lai. Hai huấn luyện viên còn lại là Polking của TPHCM và Petrovic của Thanh Hoá cũng đang đứng trước nguy cơ “mất ghế”. Họ đều được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của mình có được thành tích để nuôi tham vọng ở mùa giải này, thế nhưng kế hoạch đã và đang phá sản với những thành tích không tốt. Nếu không thể cải thiện thành tích ở các trận đấu sắp tới, nguy cơ mất việc của cả hai rất cao.

Những chiếc ghế của các huấn luyện viên V-League đang “nóng” lên qua từng trận đấu. Điều đó cũng mang đến cho V-League sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề chính là nó kéo theo những sự thiếu ổn định. Như Hà Nội, họ chuẩn bị có huấn luyện viên thứ ba trong một mùa giải, thế nhưng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề nội tại.

Nguồn: https://tienphong.vn/chuyen-ghe-nong-o-v-league-post1328536.tpoNguồn: https://tienphong.vn/chuyen-ghe-nong-o-v-league-post1328536.tpo