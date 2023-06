Chương Thị Kiều mang chất thép trở lại tuyển Việt Nam

Giới thiệu dự án phim Vietnam - Where are you? về các cô gái vàng. Ảnh: CTV Hành trình vượt khó của Chương Thị Kiều và đồng đội lên phim điện ảnh Trước thềm giải đấu lịch sử vòng chung kết World Cup 2023, VFF cùng nhà sản xuất ViewFinder thực hiện dự án phim tài liệu về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với tên gọi: Vietnam - Where are you? Đây là bộ phim tài liệu điện ảnh đầu tiên về tuyển bóng đá nữ Việt Nam với hành trình của một gia đình cùng nhau chạm đến ước mơ của mình. Giám đốc sản xuất Ngân Lê chia sẻ có dịp nghe HLV Mai Đức Chung kể lại buổi lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2023 vào tháng 10 năm ngoái ở New Zealand, khi người dẫn chương trình xướng tên đội tuyển nữ Việt Nam, rất nhiều vị khách quốc tế ngoái nhìn và tò mò hỏi nhau: “Vietnam - Where are you?”. Câu hỏi thú vị khiến cô gái Ngân Lê bật ra ý tưởng chủ đề cho bộ phim. Phim tài liệu điện ảnh Vietnam - Where are you? không chỉ diễn tả về hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lịch sử World Cup 2023, mà còn là câu chuyện về sự vươn lên của những cá nhân, sự nỗ lực và hy sinh của một tập thể. Đặc biệt, phim sẽ được chiếu đúng vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2023. TT