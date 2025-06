Chung kết Nations League không trọn vẹn: Một CĐV bất ngờ tử vong vì ngã từ khán đài

Trận chung kết giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Tây Ban Nha đã diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đôi bên so kè nhau từng tí một và cuộc đối đầu này phải kết thúc bằng loạt luân lưu. ĐT Bồ Đào Nha đã xuất sắc hơn trên chấm 11m để có lần thứ hai vô địch UEFA Nations League.

CĐV xấu số rơi đúng vào khu vực các bình luận viên ngồi tại sân Allianz Arena

Tuy nhiên, niềm vui của Ronaldo cùng các đồng đội không được trọn vẹn. Báo chí đồng loạt đưa tin một CĐV xấu số đã tử vong ngay trong thời gian trận đấu diễn ra. Nguồn tin cho biết nạn nhân là nam giới (chưa xác định danh tính, quốc tịch, số tuổi) bị rơi từ tầng trên của khán đài sân Allianz Arena xuống khu vực giới truyền thông tác nghiệp.

Mặc dù các nhân viên y tế đã có mặt ngay lập tức và nạn nhân được đưa lên cáng chuyển tới bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên, vết thương quá nặng khiến cho người đàn ông này không qua khỏi.

Sự việc diễn ra ngay trước mắt một số BLV bóng đá quốc tế. Đó là lý do nhiều đài truyền hình có khoảng thời gian im lặng bất ngờ. BLV Hunke của đài RTL (Đức) đã xin lỗi vì tâm trạng u sầu của mình trong giờ nghỉ giữa hiệp phụ, nói rằng: “Hiện tại có một số lượng lớn nhân viên an ninh và nhân viên y tế ở trước bàn của chúng tôi. Đó là lý do khiến chúng tôi im lặng”.

Bình luận viên Tom Kirsten cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin rằng vừa xảy ra một tình huống khẩn cấp y tế. Tình hình vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, chưa có ai trong sân vận động nhận ra điều đó".

Khi bắt đầu hiệp phụ thứ hai, Robby Hunke tiếp tục cập nhật ngắn gọn trên kênh RTL: “Một tấm màn đang được dựng lên trước mặt chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi không thể nói thêm điều gì".