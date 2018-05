Chung kết C1: Liverpool giá trị hơn đứt dàn SAO Real, Ronaldo "hít khói" Salah

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 10:12 AM (GMT+7)

Real Madrid lâu nay là đội bóng sở hữu các siêu sao hàng đầu thế giới. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, trước trận chung kết Champions League, chính Liverpool mới là đội bóng được định giá về giá trị đội hình cao hơn.

Trang thống kê và định giá cầu thủ hàng đầu châu Âu, CIES Football Observatory vừa đưa ra một thông số gây sốc. Tổng giá trị đội hình của Real Madrid vào lúc này là 641 triệu bảng. Nhà đương kim vô địch Champions League sẽ đối đầu với Liverpool ngày 26/5 tới đây tại Kiev, Ukraine. Trong khi đó, dù không có thành tích tốt trong những mùa giải trở lại đây nhưng Liverpool lại được định giá về giá trị đội hình lên đến 754 triệu bảng.

Liverpool có giá trị đội hình cao hơn Real Madrid

Thông số này có thể xem như là một nghịch lý. Bởi lẽ, Real đang sở hữu dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng, vô địch Champions League liền 2 năm qua. Những siêu sao hàng đầu thế giới trong vị trí của mình như Ronaldo, Bale, Benzema, Ramos, Kroos... đều đang tề tựu ở Bernaneu. Thế nhưng theo CIES, ngôi sao đắt giá nhất của Real lúc này là Cristiano Ronaldo cũng chỉ có giá 94 triệu bảng.

Ngược lại, tam tấu Salah - Firmino - Mane của Liverpool được đánh giá rất cao, bên cạnh tân binh bom tấn mùa đông Virgil van Dijk. Riêng Mohamed Salah đã được định giá tới 148 triệu bảng, tức cao hơn CR7 tới 54 triệu bảng. Đó là lý do Liverpool dù rằng không vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League, còn Salah cũng chỉ nổi lên như một hiện tượng thú vị ở mùa giải 2017/18 này, lại có giá trị chuyển nhượng cao đến thế.

Nếu có lý do nào khiến giá trị đội hình của Real Madrid thua kém so với Liverpool, thì chỉ có thể do các siêu sao của Real đã cao tuổi, khi bán sẽ không được giá. Ronaldo 33 tuổi, Modric cũng chuẩn bị 33, Ramos 32 tuổi, Navas và Casilla 31 tuổi, Benzema 30 tuổi, Marcelo 29 còn Bale cũng chuẩn bị 29 tuổi. Ngược lại, Salah mới 25 tuổi, Van Dijk cùng Mane và Firmino đều 26 tuổi, thủ thành Karius cùng Chamberlain 24 tuổi...

Vấn đề ở chỗ, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì Liverpool đặc biệt thua kém đối thủ về yếu tố kinh nghiệm. Real Madrid đã vô địch Champions League 3 lần trong 4 năm qua. Trong khi đó, như thừa nhận của HLV Jurgen Klopp, rất nhiều cầu thủ Liverpool mới chơi trận bán kết cúp châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Thế nên, Liverpool suýt chút nữa để cho AS Roma lội ngược dòng, cho dù đã thắng 5-2 ở lượt đi tại Anfield.

Thống kê từ BBC cho thấy, các cầu thủ Real đã giành tối đa 50 huy chương vô địch Champions League. Với Liverpool, chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Trong đội hình “Lữ đoàn đỏ”, chưa có bất cứ cầu thủ nào từng đăng quang ở đấu trường này. Họ sẽ chơi bóng ở trận chung kết trong sự bỡ ngỡ, choáng ngợp nhất định. Còn với các cầu thủ Real, họ đã quá quen với những trận cầu đỉnh cao như thế.

Real mang trong mình bản lĩnh và yếu tố kinh nghiệm

Lần cuối cùng Liverpool vô địch Champions League là năm 2005, sau chiến tích Istanbul huyền thoại. Lần cuối cùng Liverpool lọt vào chung kết là năm 2007, trong thất bại đau đớn 1-2 trước AC Milan. Toàn bộ 18 cầu thủ được đăng ký cho trận chung kết năm 2007 đều đã rời Anfield, cũng như HLV Rafael Benitez cũng không còn hiện diện nữa.

Bởi vậy, HLV Jurgen Klopp cũng rất lo ngại về yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của Real Madrid. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận, khoảng 80% số cầu thủ Real Madrid hiện nay đều từng vô địch Champions League, có những người giành danh hiệu cao quý này tới 4 lần như Ronaldo. Và đây cũng là bài toán mà nhà cầm quân người Đức phải giải quyết nếu muốn đưa Liverpool lên đỉnh cao châu Âu.