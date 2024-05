CHÍNH THỨC: Công an Hà Nội bổ nhiệm HLV Polking thay Kiatisak, có kịp đấu Thể Công Viettel?

Trang chủ Công an Hà Nội thông báo có đoạn: “Thời gian qua, CLB Công An Hà Nội đã tiến hành đàm phán với HLV Alexandre Polking để nhanh chóng lấy lại sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Sau thời gian thương thảo, đôi bên đạt được thỏa thuận và chính thức ký hợp đồng vào tối ngày 23/5 tại văn phòng của đội bóng. Bản hợp đồng giữa CLB Công an Hà Nội với HLV Polking có thời hạn tối thiểu 2 năm”.

Công an Hà Nội chính thức bổ nhiệm HLV Polking

Trước đó, trong 2 vòng đấu gần nhất, giám đốc kĩ thuật Trần Tiến Đại dẫn dắt Công an Hà Nội với tư cách là HLV tạm quyền sau khi HLV Kiatisuk từ chức vì lý do gia đình.

HLV Polking được kỳ vọng sẽ giúp Công an Hà Nội thoát khỏi khủng hoảng phong độ. Nhà đương kim vô địch V-League đã thua 4 trong 5 trận gần nhất. Hiện tại, Công an Hà Nội đang xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 31 điểm, kém 8 điểm so với đội đầu bảng là Nam Định.

Công an Hà Nội cho biết thêm, HLV Polking chưa thể dẫn dắt đội bóng thủ đô ở trận derby với Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 21 V-League sắp tới vì cần thời gian thu xếp công việc và gia đình.

Thay vào đó, cựu thuyền trưởng ĐT Thái Lan sẽ chính thức ra mắt Công an Hà Nội trong chuyến làm khách tới sân của Hà Tĩnh ở vòng 22 V-League. Đây cũng là vòng đấu cuối cùng trước khi V-League tạm nghỉ, nhường chỗ cho ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

HLV Polking được dự đoán sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường V-League. Lý do bởi trong quá khứ, ông từng có thời gian dẫn dắt CLB TP.HCM.

