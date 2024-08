Chelsea thắng trận đầu thời Maresca vẫn gây lo lắng: Mudryk quá tệ, tân binh bỏ lỡ khó tin

Chelsea tìm chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Enzo Maresca khi họ đón tiếp Servette của Thụy Sĩ ở trận lượt đi playoff tranh vé vòng bảng Europa Conference League. Mặc dù được đánh giá mạnh hơn và có cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn, Chelsea lại để cho Servette ép sân ở phần lớn hiệp 1 trước khi quả penalty của Christopher Nkunku phút 50 và bàn thắng của Noni Madueke phút 76 mang về thắng lợi 2-0 cho “The Blues”.

Chelsea thắng Servette 2-0 mặc dù để cho đối thủ sút và kiểm soát bóng nhiều hơn

Dù thắng nhưng Chelsea để lại nhiều điều lo lắng cho các fan nhà khi chơi chật vật ngay tại Stamford Bridge. Đội vẫn có một số điểm sáng, thủ môn mới Filip Jorgensen có 2 pha cứu thua hay ở cuối hiệp 2 để giữ tỷ số, Kiernan Dewsbury-Hall chuyền rất tốt và là người tạo điều kiện để Nkunku kiếm 11m, còn tân binh Renato Veiga cũng tỏ ra hiệu quả trong vai trò hậu vệ trái bó vào trong.

Dù vậy những điểm sáng đó không lấn át được màn trình diễn thiếu sức sống ở hiệp 1 của đội, khiến các khán đài la ó khá lớn khi tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên. Servette dứt điểm nhiều hơn Chelsea ở hiệp 1 (10 so với 4) lẫn cả trận (19 so với 17), họ cũng sút trúng đích nhiều hơn (8 so với 5) và chỉ có sự thiếu chính xác trong xử lý của Servette ở gần cầu môn Chelsea mới ngăn đội chủ nhà lọt lưới trước.

Màn trình diễn của Mykhailo Mudryk trong hiệp 1 đặc biệt tệ và làm cho HLV Maresca không giữ được bình tĩnh trên đường pitch. Mudryk khởi đầu không tệ khi hay vượt qua được người kèm, nhưng nối tiếp bằng những pha xử lý rất thiếu trách nhiệm. Có thời điểm trong vòng 5 phút ở hiệp 1 cầu thủ người Ukraine mất bóng liên tiếp và làm cho Chelsea rơi trở lại thế bị ép sân không lâu sau khi giành bóng.

Mudryk chơi quá tệ khiến HLV Maresca phải đứng gần vạch đường pitch để chỉ đạo

Maresca đã ra đường pitch chỉ đạo và nhiều người trên sân nghe thấy rõ ông chỉ bảo Mudryk cách xử lý từng tình huống, nhưng HLV người Italia chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi trước giờ giải lao, Mudryk xỏ háng một cầu thủ Servette và chuyền bóng thẳng ra ngoài biên.

Mặc dù chơi tệ như vậy nhưng Maresca kiên nhẫn giữ Mudryk tới hết trận, nhưng ông không cho Marc Guiu cơ hội tương tự. Tiền đạo 18 tuổi mới về từ Barcelona được giao trọng trách đá cắm sau khi chơi tốt trong các trận giao hữu đầu mùa và tỏ ra rất hăng hái pressing. Tuy nhiên ở khâu quan trọng nhất là dứt điểm, Guiu không những bỏ lỡ mà còn đá đi những cơ hội ngon ăn nhất trận của cả hai đội.

Guiu vượt qua thủ môn nhưng lại mất thăng bằng ngay trước cầu môn trống

Ngay phút thứ 2 Dewsbury-Hall đã chọc khe dọn cỗ cho Guiu và chân sút người Tây Ban Nha cũng đã vòng qua thủ môn Frick, nhưng anh mất thăng bằng ngay trước khi có thể kịp dứt điểm. Và đến đầu hiệp 2 Guiu đã pressing cướp bóng từ chân Frick ngoài vòng cấm, nhưng trước cầu môn trống anh lại sút quá kém khiến Frick kịp cản phá (và nếu không cản phá bóng cũng chưa chắc vào lưới) và thủ môn này đẩy ra luôn cú đá bồi sau đó của cựu học viên La Masia.

Còn ở pha này, ngay trước cầu môn bỏ trống Guiu có vẻ vẫn sút không trúng đích

Pha bỏ lỡ đó khiến tất cả bị sốc, từ fan Chelsea cho tới HLV Maresca và gần như tất cả những người còn lại có mặt ở sân. Dù có nhiều điểm nhấn tích cực từ Guiu nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu sự tự tin của chân sút này bị ảnh hưởng bởi màn trình diễn vừa qua.

HLV Maresca kiên nhẫn với Mudryk, thông cảm cho Guiu Sau trận đấu HLV Maresca bày tỏ sự thông cảm cho Marc Guiu và cũng khuyến khích anh tiếp tục cố gắng. “Tôi biết Marc day dứt về những cơ hội đã bỏ lỡ nhưng cậu ấy là cầu thủ trẻ nhất đội và tôi hài lòng về sự nỗ lực. Sẽ còn nhiều cơ hội ở phía trước cho Marc tiếp tục tiến bộ”, ông nói. Về Mudryk, Maresca nhấn mạnh vấn đề của anh là ở tâm lý chứ không phải trình độ nhưng ông sẽ giúp anh. “Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy thay đổi. Mudryk cần hiểu rằng chúng tôi có thể giúp cậu ấy nhận bóng ở cuối phần sân đối phương, nhưng tiếp đó cậu ấy phải biết cách xử lý ra sao. Hầu hết những sai sót của Mudryk là ở khâu ra quyết định chứ không phải chuyên môn”, Maresca bình luận. Madueke ghi bàn từ ghế dự bị trong bối cảnh anh có thể rời Chelsea vì Pedro Neto mới đến, nhưng Maresca nhấn mạnh cầu thủ trẻ này vẫn có vị trí ở đội. “Tôi muốn Noni ở lại chứ”, ông nói, “cậu ấy là một cầu thủ tôi ưa thích và tôi sẽ cần đến cậu ấy vì mùa giải có rất nhiều trận đấu”.

