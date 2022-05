Chelsea lại săn SAO PSG, đưa "đàn em" Thiago Silva cập bến Ngoại hạng Anh

Theo báo chí Anh, Chelsea đã đưa ra một danh sách rút gọn gồm 4 cái tên sẽ liên hệ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Theo đó, "The Blues" đang nhắm tới một trung vệ chất lượng để khỏa lấp vào vị trí mà Antonio Rudiger để lại. Đứng đầu trong bản danh sách mua sắm này là cái tên khá phiêu lưu, Presnel Kimpembe.

HLV Tuchel chọn Kimpembe thay thế Rudiger

Ngôi sao của PSG từng đá cặp với Thiago Silva trong quá khứ và đó chính là ưu điểm của Kimpembe so với các mục tiêu khác mà Chelsea đang theo dõi. Đội bóng thành London đang cần gia cố hàng phòng ngự với việc cả Antonio Rudiger và Andreas Christensen đều sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, với Kimpembe, người hâm mộ "The Blues" sẽ chưa thể yên tâm bởi trung vệ người Pháp vốn không phải một cái tên đủ sự uy tín.

Tuy nhiên, điều này xuất phát từ việc Chelsea đang gặp khó khi vụ đổi chủ của họ chưa hoàn tất. Sự phức tạp nơi hậu trường khiến "The Blues" không còn nhiều sức hút với các ngôi sao. Bản thân HLV Thomas Tuchel hiểu rất rõ điều này và ông đã quyết định lựa chọn một cái tên an toàn. Trong quá khứ, Kimpembe từng là học trò cũ của Tuchel tại PSG và điều đó sẽ giúp anh hiểu rõ triết lý mà ông thầy người Đức xây dựng.

Ngôi sao người Pháp là sự bổ sung khả dĩ với Chelsea thời điểm này

Trước đó, Chelsea từng liên hệ với những ngôi sao có tiềm năng phát triển hơn như Jules Kounde của Sevilla hay đặc biệt là Matthijs De Ligt của Juventus. Thế nhưng, rắc rối nơi thượng tầng nổ ra và "The Blues" buộc phải đổi hướng sang trung vệ Presnel Kimpembe của PSG.

Ngôi sao 26 tuổi đã ra sân 28 trận ở Ligue 1 mùa này và cùng PSG lên ngôi vô địch giải quốc nội. Dù vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Công viên các hoàng tử nhưng sự hiện diện của HLV Tuchel có thể sẽ thuyết phục được Kimpembe trong việc ra nước ngoài thi đấu. Bên cạnh đó, nếu cập bến Stamford Bridge, Kimpembe cũng sẽ tái ngộ "đàn anh" Thiago Silva và đây là điều kiện lý tưởng để anh hòa nhập nhanh nhất với bóng đá Anh.

