Chelsea đưa Mourinho và Conte vào tầm ngắm, mơ giữ chân "tiểu Ronaldo"

Chelsea đã có HLV mới sau khi sa thải Graham Potter, Frank Lampard được chính thức ngồi vào ghế nóng tại sân Stamford Brigde. Dẫu vậy "The Blues" chỉ muốn dùng Lampard ở vị trí HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải năm nay, đến mùa bóng năm sau họ cần chiến lược gia đẳng cấp hơn.

Lampard không phải phương án lâu dài của Chelsea trên băng ghế huấn luyện

Theo truyền thông Anh tiết lộ nhiều gương mặt được Chelsea liên hệ trong thời gian gần đây. Julian Nagelsmann hay Luis Enrique là những ví dụ điển hình, tuy nhiên danh sách ấy chưa hề dừng lại.

Tờ Relevo (Tây Ban Nha) cho biết Chelsea còn liên hệ với Mourinho, "The Blues" sẵn sàng cho lần thứ ba làm việc với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trước đây "Người đặc biệt" có 2 giai đoạn dẫn dắt Chelsea (2004-2007 và 2013-2015). Vào những năm tháng Mourinho dẫn dắt Chelsea, đội bóng này gặt hái nhiều danh hiệu cao quý. Do vậy các fan "The Blues" rất kỳ vọng "Người đặc biệt" trở lại để tái hiện những chiến tích trong quá khứ.

Chưa hết, Chelsea muốn mang Mourinho về nhằm mục đích giữ chân ngôi sao Joao Felix. Cầu thủ được mệnh danh là "tiểu Ronaldo" sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn tại "The Blues" khi mùa giải năm nay kết thúc. Chủ tịch Todd Boehly của Chelsea kỳ vọng mối quan hệ tốt giữa Mourinho và Felix sẽ giúp đội chủ sân Stamford Brigde mua đứt cầu thủ này. Hiện ngôi sao người Bồ Đào Nha thể hiện phong độ khá tốt tại Chelsea.

Bên cạnh Mourinho, Chelsea còn liên hệ với người cũ khác là Antonio Conte. Tờ The Independent (Anh) cho biết, "The Blues" đã liên lạc đề nghị chiêu mộ chiến lược gia người Italia thông qua các bên trung gian. Chelsea tin Conte phù hợp với CLB ở thời điểm hiện tại. Trước đây ông đã giúp Chelsea vô địch Premier League lần gần nhất ở mùa 2016/17.

Chelsea thường có thói quen tái hợp với người cũ

Mùa giải năm nay chứng kiến Chelsea gặp vô vàn khó khăn. Họ có rất ít cơ hội chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh trong khi những đấu trường cúp quốc nội khác thì CLB này đều đã bị loại. Chelsea còn cơ hội đi tiếp tại Cúp C1, tuy nhiên việc "The Blues" đối đầu Real Madrid đang thi đấu thăng hoa ở vòng tứ kết khiến không ít fan của đội bóng này lo ngại.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chelsea-dua-mourinho-va-conte-vao-tam-ngam-mo-giu-chan-34tieu-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chelsea-dua-mourinho-va-conte-vao-tam-ngam-mo-giu-chan-34tieu-ronaldo34-c28a51199.html