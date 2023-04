"Domino" sa thải HLV: PSG sắp nối gót Chelsea - Bayern, ông lớn nào kế tiếp?

Nguồn tin của nhà báo Abdellah Boulma khẳng định, HLV Christophe Galtier nhiều khả năng không còn là "thuyền trưởng" của PSG mùa tới. Cựu HLV của Nice được lựa chọn để đưa đội bóng thành Paris đến với chức vô địch Champions League. Nhưng rồi sau cùng, hành trình của PSG kết thúc ngay từ vòng 1/8.

HLV Galtier đối diện nguy cơ mất việc

HLV Galtier hiện vẫn đang giúp PSG đứng đầu giải Ligue 1 với 66 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Lens 6 điểm. Vấn đề ở chỗ, PSG đã thua đến 3 trong 4 trận gần nhất. Đặc biệt, thành tích trong 2 tháng trở lại đây của gã nhà giàu thành Paris cực tệ, thua đến 6 và chỉ thắng được 4 trận.

Do vậy, PSG dự tính sớm sa thải HLV Galtier và tìm cho mình vị tướng mới. Lý do nhà đương kim vô địch nước Pháp phải vội vã, bởi họ cần HLV mới để phác thảo kế hoạch chuyển nhượng hè 2023. Một lý do khác nữa, PSG sợ mất những ứng viên hàng đầu như Julian Nagelsmann hay Luis Enrique vào tay các đội bóng Anh quốc.

Nhưng cuộc domino thay tướng của các đội bóng lớn ở châu Âu có vẻ chưa dừng lại với cái tên Christophe Galtier cũng như PSG. Theo nguồn tin của nhà báo Abdellah Boulma, Liverpool và HLV Jurgen Klopp hoàn toàn có khả năng là sự tiếp nối.

HLV Conte, Potter và Nagelsmann bị sa thải

Bản thân nhà cầm quân người Đức cũng nhận thấy mối nguy cơ đối với mình. Ông thừa nhận rằng với tình hình hiện tại, không ai dám chắc Klopp có "bay màu" sau khi chiến dịch 2022/23 khép lại.

Theo Betfair, Jurgen Klopp đang là HLV có tỷ lệ bị sa thải cao thứ tư tại giải Ngoại hạng Anh (16/1). Phía trước ông thầy người Đức chỉ có Steve Cooper (Nottingham Forest, tỷ lệ 5/4), David Moyes (West Ham, 9/4) và Julen Lopetegui (14/1).

Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, người hâm mộ bóng đá châu Âu được chứng kiến những quyết định sa thải HLV chóng vánh, diễn ra ở nhiều đội bóng lớn.

Inzaghi và Klopp có thể là các trường hợp tiếp theo

Ở Anh, hết Antonio Conte tại Tottenham rồi đến Graham Potter của Chelsea bị sa thải, chưa kể Brendan Rodgers ở Leicester. Tại Đức, ngay cả đội bóng nổi tiếng bền vững như Bayern Munich cũng sa thải HLV trẻ tuổi Julian Nagelsmann. Ở Italia, HLV Simone Inzaghi đối diện nguy cơ bị Inter Milan thải loại nếu đội bóng này tiếp tục khủng hoảng và văng khỏi top 4 Serie A.

