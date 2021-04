“Cháy” vé xem Kiatisak so tài Lê Huỳnh Đức, CLB Đà Nẵng thông báo khẩn lo vỡ sân

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 08:17 AM (GMT+7)

Ban tổ chức sân vận động Hoà Xuân thông báo toàn bộ vé trận đấu giữa chủ nhà Đà Nẵng và HAGL ở vòng 8 V-League 2021 đã được bán hết trong ngày 7/4.

“Toàn bộ vé trận đấu giữa Đà Nẵng và HAGL đã được bán hết trong ngày 7/4. Do sức chứa của sân Hòa Xuân có hạn, ban tổ chức chỉ phát hành số lượng vé vừa đủ chỗ ngồi để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Thông báo hết vé trận Đà Nẵng - HAGL của ban tổ chức sân Hoà Xuân.

Do đó không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu từ quý khán giả, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ quý khán giả và người hâm mộ. Để đảm bảo an toàn cho trận đấu ngày mai, ban tổ chức khuyến cáo quý vị khán giả lưu ý: Không nên dẫn theo trẻ em để đảm bảo an toàn cho các cháu; Luôn mang khẩu trang khi đến sân và trong suốt trận đấu; Đối với những người không có vé xin vui lòng không đến sân và theo dõi trận đấu”.

Trên đây là nội dung thông báo của CLB Đà Nẵng gửi đến đông đảo người hâm mộ đội bóng sông Hàn. Đáng chú ý, thông báo được phía đội chủ nhà Đà Nẵng đưa ra vào thời điểm lúc nửa đêm ngày 7/4, để đảm bảo vấn đề an ninh và an toàn cho trận đấu diễn ra chiều ngày 8/4.

Sức chứa của sân vận động Hoà Xuân vào khoảng 20.500 chỗ ngồi. Theo tìm hiểu, ban tổ chức phát hành 17.000 vé vào sân Hoà Xuân theo dõi trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và HAGL (17h ngày 8/4). Còn lại, phía đội bóng sông Hàn dành khoảng 3000 vé ở vị trí đẹp cho khách mời, nhà tài trợ,…

Chỉ trong hai ngày phát hành, gần 17.000 vé ở các khán đài A, B, C và D (giá cao nhất 40.000 đồng/vé) đã được bán hết sạch. Theo ghi nhận của chúng tôi, khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra trước các quầy phát hành vé ở sân Hoà Xuân chiều ngày 7/4.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra bức xúc vì không thể mua được tấm vé như ý vào sân theo dõi chủ nhà Đà Nẵng tiếp đội bóng nhà bầu Đức. Ban tổ chức thông báo hết vé nhưng vé “chợ đen” lại ngập tràn và được rao bán với giá gấp 6-7 lần giá gốc khiến đông đảo cổ động viên ngao ngán.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và HAGL thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ bởi hai đội bóng kể trên đang có thành tích rất tốt ở V-League 2021. Ngoài ra, cuộc đối đầu đỉnh cao giữa HLV Lê Huỳnh Đức bên phía chủ nhà và HLV Kiatisak của đội khách cũng gây chú ý với đông đảo người yêu bóng đá Đông Nam Á.

