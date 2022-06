Câu trả lời của ông Gong Oh-kyun

U23 Việt Nam không còn là đội yếu U23 Việt Nam nhập cuộc đầy khó khăn trước U23 Hàn Quốc. Đội bóng của ông Gong bị đối phương dồn ép và có thời điểm chỉ cầm bóng chưa đến 30%.Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn chơi đầy nỗ lực, vượt qua sức ép ngay cả khi đối phương vượt lên dẫn bàn. Bàn thắng của Tiến Long ở phút 83 là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam. Sau khi cầm hoà U23 Hàn Quốc, trợ lý Park Sung-gyun - huấn luyện viên thể lực của U23 Việt Nam chia sẻ: "Kết quả này đã chứng minh rằng chúng tôi không còn là một đội bóng yếu nữa. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình dù trải qua những thời điểm khó khăn nhất. Mong rằng toàn đội sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hồi phục thể trạng để hướng đến giành kết quả tốt nhất trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng C". Ở cục diện bảng C, nếu muốn giành vé vào tứ kết, điều kiện tiên quyết là U23 Việt Nam phải đánh bại đối thủ Malaysia trong trận đấu sắp tới. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào kết quả giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc sẽ có thêm những trường hợp cụ thể khác. Để đảm bảo an toàn, thầy trò ông Gong Oh-kyun phải ghi ít nhất 4 bàn và đảm bảo một trận thắng với cách biệt 3 bàn trước U23 Malaysia. Đặc biệt, trong trường hợp cuối cùng khi các chỉ số phụ giữa các đội bóng đều bằng nhau, U23 Việt Nam có thể phải bốc thăm may rủi để xác định tấm vé đi tiếp. H.H