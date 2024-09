Cầu thủ Arsenal bị bắt 2 năm trước, vì sao vẫn sắp được đấu Tottenham?

"Giấu trong, hở ngoài"

804 ngày trước, một cầu thủ đã bị bắt giữ bởi cảnh sát tại Bắc London vì cáo buộc hiếp dâm. 3 người phụ nữ đã đứng ra tố cáo ngôi sao này, nhưng quá trình điều tra vụ việc diễn ra quá lâu, nên cầu thủ đó đã 5 lần được đóng tiền bảo lãnh để tại ngoại.

Bản tin của tờ Telegraph về vụ bắt giữ một cầu thủ Premier League hè 2022

Mặc dù vậy, nhân vật bị điều tra này đã không được nhắc tên trên các phương tiện truyền thông tại Anh. Lý do là bởi ở Anh có luật bảo vệ danh tính của những người bị buộc tội hình sự, và báo chí chỉ được công bố tên người đó khi tòa án chính thức khởi tố bị can.

Vì sao lại có luật đó? Quá trình xét xử của mỗi bị can sẽ có sự tham gia của bồi thẩm đoàn, tòa án không muốn ý kiến của bồi thẩm đoàn bị ảnh hưởng bởi cách báo chí đưa tin về bị can. Ý kiến của bồi thẩm đoàn là rất quan trọng tới phán quyết cuối cùng của thẩm phán cho vụ kiện, do đó họ phải trung lập trong nhìn nhận các tình tiết vụ kiện.

Tuy nhiên ở thời buổi mạng xã hội phát triển, luật này đã trở nên lỗi thời. Người dùng Internet chỉ mất vài chục giây để tìm ra bị can là ai, và luật này không có hiệu lực bên ngoài nước Anh nên báo chí quốc tế có thể tiết lộ rõ ràng danh tính kẻ bị buộc tội.

Arsenal cẩn trọng vì bài học Sigurdsson

Ở thời điểm cầu thủ trên bị bắt, báo chí Anh chỉ có thể tiết lộ rằng người đó gần 30 tuổi và sẽ thi đấu cho một ĐTQG góp mặt tại World Cup 2022. Tuy nhiên, mọi sự che đậy của báo chí Anh là vô nghĩa bởi người dùng Internet chuyển sang đọc báo nước khác sẽ biết ngay đó là ai.

Và người bị tình nghi là tiền vệ Thomas Partey. Danh tính của Partey bị nêu ra bởi chính báo chí Ghana, quê nhà của cầu thủ này, nhưng Partey khi bị bắt lại tình cờ đang “chấn thương”. Sau đó, anh này vắng mặt một trận quan trọng của Arsenal trước Man City.

Báo chí Ghana không giấu giếm rằng Partey là người bị tố cáo, ngay trước khi Ghana dự World Cup

Arsenal chưa từng đình chỉ thi đấu với Partey, với niềm tin rằng không có đủ bằng chứng để kết tội cầu thủ này. Không chỉ Arsenal, các CLB đều cẩn thận với việc đình chỉ thi đấu cầu thủ. Nguyên nhân là bởi nếu vụ việc không đi tới đâu, họ bỗng dưng mất quân, có thể từ nhiều tuần cho tới tận 1 năm, chưa kể khuyến khích những lời vu khống để khiến những cầu thủ thủ đó không được thi dấu.

Ví dụ tiêu biểu là Gylfi Sigurdsson, năm 2021 cầu thủ này bị tố cáo hành vi ấu dâm và bị Everton đình chỉ, trước khi bị LĐBĐ Iceland cấm lên đá tuyển trong khoảng 2 năm. Vụ án rốt cuộc bị bãi bỏ: Sigurdsson đúng là đã quan hệ với một thiếu nữ dưới 18 tuổi, nhưng trong một quán bar chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên, chưa kể có dấu hiệu anh bị tống tiền.

Sigurdsson đã tàn nghiệp, nên Arsenal rất cẩn thận với trường hợp của Partey. Do đó, sau hơn 800 ngày kể từ khi bị cảnh sát bắt, Thomas Partey vẫn ra sân cho Arsenal và sẽ là chỗ dựa của “Pháo thủ” trước Tottenham (20h, 15/9) trong bối cảnh hàng tiền vệ Arsenal mất nhiều cầu thủ.

