Cần Thơ, Phù Đổng liên tục nợ lương cầu thủ

Nguy cơ CLB phải trả về cho địa phương quản lý là điều rất có thể xảy ra trong tương lai gần. Còn với các cầu thủ, họ đứng trước nguy cơ giải nghệ vì không đủ tiền nuôi gia đình và giấc mơ bóng đá.

Bóng đá chưa thể là bóng đá

Một tuần trước, những thông tin về việc cầu thủ Cần Thơ đòi đình công vì bị nợ 2 tháng lương, thưởng xuất hiện ngập tràn trên báo giới. Tất nhiên, đó mới chỉ dừng ở mức ý định trong nội bộ CLB. Bởi suy cho cùng, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn “nghiến răng” ra sân, trong trận hòa 1-1 trước Huế ở vòng 14 giải hạng Nhất Quốc gia.

Thế nhưng chẳng ai biết số phận của Cần Thơ trong thời gian tới sẽ thế nào. Bởi câu chuyện thượng tầng phức tạp đến mức khó có thể tìm được lời giải thỏa đáng. Theo tìm hiểu của CAND, một nhóm những nhà tài phiệt đã cùng đầu tư vào Cần Thơ. Họ hoàn toàn thuyết phục và tin tưởng vào chiến lược phát triển bóng đá của CLB miền Tây đến từ người điều hành của CLB. Trong đó, ngân sách của địa phương và cùng với đó là nguồn tiền có thể kiếm được từ hoạt động CLB Cần Thơ sẽ đem đến một nguồn tài chính tốt.

Cần Thơ lao đao chuyện tương lai.

Tuy nhiên sau hơn 10 vòng đấu, những tài phiệt này không thấy dấu hiệu khả quan đến từ nguồn thu kể trên. Hệ quả, họ quyết định dừng tài trợ, âm thầm rút dần khỏi hoạt động của Cần Thơ. Để đến hiện tại, đội bóng miền Tây đang rơi vào cảnh bị “đem con bỏ chợ”. Tất nhiên, trong giai đoạn gian khó với tình cảnh nợ lương, thưởng, lót tay vừa rồi, cũng đôi lần một nhà tài phiệt trong nhóm giàu có kể trên chi ra đôi tỷ đồng để giải quyết vấn đề cho đội bóng. Nhưng khoản nợ cứ ngày một tăng lên. Cho đến hiện tại, Cần Thơ thật sự bối rối trong việc giải quyết phương án tài chính.

HLV Nguyễn Việt Thắng của Cần Thơ thẳng thắn chia sẻ với báo giới xoay quanh khó khăn tài chính đến từ đội bóng. Ông nói: “Trước khi mùa giải 2022 bắt đầu, các cầu thủ của tôi đã bị nợ 3 tháng lương từ nhà tài trợ cũ. Hiện nay khi có nhà tài trợ mới, chúng tôi lại bị nợ thêm 2 tháng lương cùng tiền thưởng của 5 trận (3 thắng, 2 hoà), chưa kể các khoản tiền lót tay thoả thuận với cầu thủ, dẫu không phải quá cao. Anh em cầu thủ đi đá bóng ngoài niềm đam mê, đấy còn là mưu sinh và nhiều người có gia đình để phải lo. Thế nên, việc nợ lương thưởng này đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các cầu thủ”.

HLV Nguyễn Việt Thắng khẳng định ông đã không ít lần làm việc với lãnh đạo CLB về vấn đề này. Thậm chí anh còn tiết lộ rằng các cầu thủ Cần Thơ đã dự tính không đá trận đấu với Huế ở vòng 15 như một cách đình công, nhưng sau cùng không xảy ra vì ý thức chuyên nghiệp đến từng cá nhân cầu thủ và Ban huấn luyện. Tuy nhiên, câu chuyện không thể cứ tiếp diễn như thế. Một số cầu thủ thậm chí mới chỉ nhận vỏn vẹn… nửa tháng lương tại Cần Thơ. Tình hình của đội bóng miền sông nước thật sự đáng báo động. Chẳng ai biết tương lai của Cần Thơ sẽ như thế nào nữa.

Thôi chỉ một số thành viên của Cần Thơ chẹp miệng tự… an ủi mình. Rằng vì hạng Nhất sẽ không thi đấu cho đến ngày 23/9 nên trong 2 tuần này, họ coi như “nằm im chờ thời”, đợi một vận may hay giải cứu nào đó từ ngân sách địa phương hay nhà tài phiệt tầm cỡ nào đó. Dù rằng, tỷ lệ may mắn ấy cũng là rất thấp.

Phù Đổng cũng lao đao

Bóng đá chưa thể là bóng đá. Các CLB của Việt Nam vẫn phải dựa vào “bầu sữa” địa phương và những ông bầu đủ tâm, tầm và tiền. Khi những yếu tố kể trên không thỏa mãn, hoạt động của các CLB lập tức biến động. Một tuần sau biến cố Cần Thơ, hạng Nhất cũng chứng kiến một CLB khác lao đao về chuyện tài chính.

Điều bất ngờ chính là việc trường hợp kể trên rơi vào đúng Phù Đổng, đội bóng từ trước tới giờ vẫn nổi tiếng là có nhiều nhà tài trợ cùng chung tay góp sức. Thực tế, chuyện Phù Đổng nợ lương đã diễn ra khoảng 4-5 tháng gần đây. Một vài thành viên cũng đã chủ động rời đội vì không thể chịu được tình cảnh này.

Nhưng cũng mới đây, một số cầu thủ Phù Đổng đã phải “tức nước vỡ bờ”. Họ viết trên facebook: “Đã 5 tháng kể từ tháng 3/2022, tập thể BHL và anh em cầu thủ trong đội bóng chưa nhận được bất kỳ chế độ nào và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin chính xác nào từ phía ban lãnh đạo đội bóng. BHL và anh em cầu thủ đã cố gắng hết sức để chia sẻ khó khăn cùng ban lãnh đạo từ đầu mùa giải đến bây giờ. Nhưng BHL và anh em cầu thủ trong đội ai cũng có gia đình và cũng còn rất nhiều việc phải lo. Nên nay anh em cầu thủ viết lên đây để kính mong ban lãnh đạo đội bóng sẽ có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất về tình hình hiện tại của đội bóng".

Trước những dòng trạng thái bức xúc của các cầu thủ, ban lãnh đạo đội bóng Phù Đổng vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

“Bỏ hay giải tán đội thì rất dễ” Chia sẻ với giới truyền thông, chủ tịch CLB Cần Thơ - ông Nguyễn Đắc Văn chia sẻ: "Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn giải quyết các vấn đề ở đội. Bây giờ, bóng đá Việt Nam hay bóng đá thế giới, ở đâu cũng có những vấn đề về tài chính. Tôi sẽ là người phối hợp với TP Cần Thơ đứng ra để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Nếu mà bỏ hay giải tán đội thì rất dễ, điều này đã từng xảy ra ở V.League rồi, nhưng để cứu đội thì mới khó. Trước đó, chúng tôi với sự hỗ trợ của lãnh đạo TP đã cứu đội khỏi tan rã rồi. Bây giờ, khi đội đã trụ hạng rồi thì gặp một số trục trặc về nhà tài trợ. Hiện tại, tôi vẫn đang đàm phán và làm việc với các nhà tài trợ để lo những thứ tiếp theo một cách tốt nhất cho đội, được chừng nào thì tốt chừng đó và sẽ cố gắng hết sức để cứu đội".

