Các đội bóng Anh dọa tẩy chay giải đấu, Liverpool sợ mất chức vô địch

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 10:12 AM (GMT+7)

Nhiều đội bóng Anh đang phản đối việc cố tổ chức lại giải đấu giữa tình hình đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát. Trước tình hình này, Liverpool đang là đội lo lắng hơn cả.

Ở Premier League 2019/20, Liverpool thể hiện sức mạnh thống trị tuyệt đối. Sau 29 vòng, thầy trò Jurgen Klopp bỏ xa Man City (xếp thứ 2) tới 25 điểm. Về lý thuyết, Lữ đoàn đỏ chỉ cần thêm 6 điểm nữa là chắc chắn vô địch.

Liverpool chỉ còn cách chức vô địch 2 chiến thắng

Trong bối cảnh người hâm mộ Liverpool đếm từng giây từng phút để đón chức vô địch sau 30 năm chờ đợi thì biến cố bất ngờ xảy đến. Hiện giải đấu đang bị hoãn vô thời hạn do đại dịch Covid-19 và chưa biết khi nào mới có thể quay trở lại.

Đã có nhiều nguồn tin ở Anh cho rằng, các CLB Premier League vẫn đang thảo luận phương án trao luôn chức vô địch sớm cho Liverpool và không xác định đội phải xuống hạng.

Ở một chiều diễn biến khác, các CLB ở hai giải đấu League One và League Two cũng chẳng còn mặn mà việc giải đấu có thể quay trở lại hay không. Nhiều ý kiến cho rằng sức khỏe và sự an toàn của con người vẫn là điều quan trọng nhất dù Liên đoàn bóng đá Anh đang cố tìm cách khởi động lại mùa bóng.

Tờ Daily Mail cho biết, nhiều CLB nhỏ ở các hạng dưới thậm chí còn đe dọa tẩy chay các trận đấu nếu như họ ép buộc ra sân. Chủ sở hữu của CLB Accrington Stanley chơi tại League One cho biết. “Chúng tôi có thể mất nửa triệu bảng để kết thúc mùa giải năm nay. Tôi thà sử dụng số tiền đó để xây dựng lại cho mùa giải mới thay vì mất thêm 3 tháng nữa chờ đợi để nhìn nó chết mòn.”

Hiện tất cả những đội bóng tại Anh đang phải gồng mình gánh những khoản chi phí khi mùa giải đang bị tạm hoãn. Chưa kể sẽ có thêm nhiều vấn đề sẽ nảy sinh trong thời gian tới khi nhiều cầu thủ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6. Một chủ sở hữu CLB khác ở giải Hạng nhất Anh cho biết nếu giải đấu tiếp tục được diễn ra sau thời điểm 30/6, họ sẽ không trả lương cho các cầu thủ hết hạn hợp đồng vì không đủ tiền.

Do vậy, cách chọn ra nhà vô địch và để mùa giải kết thúc sớm vẫn đang là giải pháp nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bên cạnh đó, một số đại gia ở Ngoại hạng Anh vẫn kiên quyết phản đối việc để Liverpool lên ngôi sớm.

Premier League sẽ trở lại

Mới đây trong cuộc họp trực tuyến của giải đấu, toàn bộ 20 đội bóng đều thống nhất mùa giải sẽ phải được diễn ra nốt phần còn lại. Đáng chú ý, các CLB dự định trở lại tập luyện từ ngày 18/5 và chính thức thi đấu tiếp vào ngày 13/6.

Premier League 2019/20 còn tổng cộng 92 trận đấu chưa diễn ra. 16 đội còn 9 trận chưa đá. Chỉ có 4 đội còn 10 trận chưa đá là Man City, Sheffield United, Aston Villa và Arsenal.

