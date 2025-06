C

úp Ngoại hạng Anh, FA Cup, Siêu cúp Anh, Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh, Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh trao tặng, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do Ngoại hạng Anh trao tặng, cúp vô địch hạng nhất Anh, Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, Cầu thủ xuất sắc nhất trận, giấy chứng nhận của Kỷ lục Guinness thế giới cho thành tích cầu thủ đầu tiên ghi bàn 11 trận liên tiếp, giải thưởng “Bàn thắng đẹp nhất mùa giải” do BBC trao tặng và danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” của Leicester City, đó là những gì được đặt xung quanh Jamie Vardy trong buổi chụp hình gần đây. Đó cũng chính là những thành tích tuyệt vời nhất chân sút người Anh đạt được trong sự nghiệp của mình.