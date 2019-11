"Bom tấn" đầu tiên của Mourinho ở Tottenham: Ngỡ ngàng Ibrahimovic?

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 10:04 AM (GMT+7)

Zlatan Ibrahimovic có thể đoàn tụ với Jose Mourinho ở Tottenham ngay đầu năm 2020.

Tottenham đã bổ nhiệm Jose Mourinho vào vị trí HLV trưởng và dư luận Anh đang tò mò không biết ai sẽ là tân binh đầu tiên ông sở hữu ở CLB mới, mặc dù đã có tin Spurs không có tiền mua cầu thủ trong tháng 1/2020. Không có tiền mua nhưng Mourinho vẫn có thể ký với cầu thủ tự do.

Mới đây tờ Telegraph và Daily Mail cùng một số đầu báo khác đồng loạt cho biết Zlatan Ibrahimovic chính là cầu thủ mà Mourinho muốn đưa về Tottenham trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Ibra sẽ hết hợp đồng 2 năm với Los Angeles Galaxy và có thể trở về châu Âu đá bóng đầu năm sau, và anh là cầu thủ tự do nên Tottenham sẽ không mất phí chuyển nhượng.

Ibrahimovic gần đây đã được liên hệ gia nhập Bologna và mới nhất là AC Milan, nhưng hiện chưa có gì là chắc chắn. Giữa Mourinho và Ibrahimovic đã có một lịch sử cộng tác đáng chú ý, họ cùng làm việc tại Inter Milan dù chỉ trong thời gian ngắn, và tái ngộ ở MU năm 2016 nơi tiền đạo người Thụy Điển ghi 29 bàn trong 53 trận. Họ luôn có mối quan hệ tốt đẹp, Mourinho đánh giá rất cao tinh thần chuyên nghiệp và sự hiếu thắng của Ibra.

Hiện Tottenham đang chỉ có Harry Kane trong vai trò tiền đạo cắm, họ đã để hợp đồng của Fernando Llorente đáo hạn trong mùa hè vừa qua. HLV Mauricio Pochettino đã từng dùng những Lucas Moura, Son Heung-min hay cả Erik Lamela đá trên hàng công khi Kane vắng mặt, nhưng chiến thuật của Mourinho luôn đề cao một tiền đạo cắm đích thực, mà ông tạm thời chưa có tiền tiêu nên Ibra trở thành giải pháp hợp lý.

Ibrahimovic hiện đã 38 tuổi và gặp một chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi còn ở MU, do đó anh sẽ chỉ đóng vai trò một “siêu dự bị” cho Kane nếu gia nhập Tottenham. Nếu họ đá cặp cùng nhau thì Ibrahimovic sẽ đá cao nhất, do gần đây Kane đôi lúc đã lùi xuống chơi như một nhà kiến thiết trong lúc Christian Eriksen không được dùng do bất ổn tương lai. Bên cạnh đó, Ibra là một mối đe dọa trên không hơn hẳn Kane.

